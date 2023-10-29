شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الكابلات السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للدورة القادمة اعتباراً من 14 يناير 2024م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 13/01/2027م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الترشح لعضوية مجلس الإدارة سيكون وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة المعتمدة من الجمعية العامة.

شروط الترشح

أضافت أن شروط الترشح تتضمن: مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الإثنين 15 رجب 1444هـ الموافق 06 فبراير 2023م.

ويشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكن من ممارسة مهام بكفاءة واقتدار.

وأضافت أنه يجب أن يتوافر في العضو: القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهل لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

وأشارت إلى أن من ضمن الشروط: الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

وتتضمنت الشروط: القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسرية العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الإستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة، إضافة إلى المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

وشملت الشروط، اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوق عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

وطالبت الجمعية العامة بأن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصية لجنة المكافآت والترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات.