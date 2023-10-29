شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الصناعات الكهربائية» تقفز إلى 56.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الصناعات الكهربائية صافي ربح في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 56.425 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 139.06%، مقارنة بـ 23.603 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المبيعات ارتفعت من 245 مليون ريال إلى 393 مليون ريال نتيجة تنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى بالإضافة إلى تحسن هامش الربح لبعض المنتجات، وقد قابل الزيادة في صافي الربح ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية وارتفاع تكلفة التمويل.

وبحسب الشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المبيعات من 375 مليون ريال إلى 393 مليون ريال، وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى بالإضافة إلى تحسن هامش الربح لبعض المنتجات، وقد قابل الزيادة في صافي الربح ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع تكلفة التمويل.

ووفقا للشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المبيعات من 701 مليون ريال إلى 1,147 مليون ريال، وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى بالإضافة إلى تحسن هامش الربح لبعض المنتجات، ووقد قابل الزيادة في صافي الربح ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية وارتفاع تكلفة التمويل.