شكرا لقرائتكم خبر عن أبورفا ميهتا.. قناص فرص «البقالة» برتبة ملياردير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبورفا ميهتا، رجل أعمال هندي كندي، ومؤسس شركة توصيل البقالة «أنستاكارت»، وفي عام 2020، أصبح مليارديراً في سن ال 33 عاماً. وفي عام 2021، بلغت قيمة الشركة 39 مليار دولار، وفي سبتمبر/ أيلول من عام 2023، طرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام بسعر 30 دولاراً للسهم، ما منح «أنستاكارت» تقييماً بنحو 10 مليارات دولار.

ولد ميهتا عام 1986 في الهند، وانتقل إلى ليبيا بعد وقت قصير من ولادته، ثم إلى مدينة هاميلتون بولاية أونتاريو الكندية عندما كان عمره 14 عاماً. تخرج في جامعة واترلو حاصلاً على شهادة في الهندسة الكهربائية.

عمل ميهتا مهندساً للتصميم في شركتي «بلاك بيري» و«كوالكوم»، قبل انضمامه إلى «أمازون» عام 2008، للعمل في سلاسل التوريد. ترك ميهتا «أمازون» وانتقل إلى سان فرانسيسكو، عام 2010. وبين عامي 2010 و2012، أطلق 20 شركة ناشئة، وجميعها تقريباً باءت بالفشل.

وقال ميهتا إن السبب الذي دفعه إلى ترك وظيفته في «أمازون»، هو أنه أراد أن يصبح رائد أعمال.

ورأى ميهتا فجوة في سوق التوصيل عبر الإنترنت المزدهر، إذ قال: «كان ذلك عام 2012، وكنا نطلب كل شيء عبر الإنترنت، باستثناء البقالة، وقررت أنني سأغير ذلك، لذا بدأت في برمجة الإصدار الأول من تطبيق أنستاكارت، وبعد ثلاثة أسابيع، وُلدت شركة أنستاكارت».

وانطلقت الشركة وسط بداية وعرة، إذ أراد ميهتا الانضمام إلى شركة تسريع الأعمال «واي كومبناتور»، لكن فاته الموعد النهائي للتقديم، حسبما صرح لموقع «تيك كرانش»، عام 2012.

منتجات البقالة

وفي نهاية المطاف، ساعدت «واي كومبناتور» شركة ميهتا في الحصول على 2.3 مليون دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، في غضون بضعة أشهر، وسرعان ما انتشرت «أنستاكارت» خارج سان فرانسيسكو. وهي تقدم الآن منتجات البقالة من أكثر من 80 ألف متجر، بما في ذلك سلاسل مثل «كروغر» و«كوستكو» و«ويغمانز»، في أكثر من 14 ألف مدينة عبر أمريكا الشمالية.

وقبل طرح أسهمها للاكتتاب العام، كتبت «أنستاكارت»، في ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، أن الشركة سلمت أكثر من 900 مليون طلب، تحتوي على 20 مليار عنصر، منذ أن أطلق ميهتا التطبيق لأول مرة، عام 2012.

وبحلول عام 2020، أصبح ميهتا مليارديراً في سن 33 عاماً، مع حصوله على حصة بنسبة 10% في شركته. وفي عام 2021، بلغت قيمة «أنستاكارت» 39 مليار دولار.

وفي يوليو/ تموز 2021، تنحى ميهتا عن منصبه رئيساً تنفيذياً، مع بقائه في منصب رئيس مجلس الإدارة، وخلفه في المنصب فيدجي سيمو، الرئيس السابق لتطبيق فيسبوك.

أدرج ميهتا في قائمة «فوربس» تحت سن 30، عام 2013. وفي عام 2021، أدرج في قائمة «تايم 100».

يشار إلى أن ميهتا مستثمر في منصة التسويق المؤثرة لتكنولوجيا الإعلان، التي يقودها الذكاء الاصطناعي، «كوفلونس»، وقامت الشركة بجمع تمويل بقيمة 4 ملايين دولار في 8 فبراير/ شباط 2022.