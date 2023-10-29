شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 435 شركة.. انطلاق معرض "إنفليفر" للأغذية والمشروبات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات "ملهم"، فعاليات معرض"إنفليفر"، أضخم معرض متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، بتنظيم "تحالف" ودعم وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وذلك بحضور أكثر من 400 جهة عارضة، ونحو 200 متحدث, و200 مستثمر.

ويجمع المعرض بين كبرى الشركات والمصنعين ورجال الأعمال والطهاة، وغيرهم من متخصصي الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

الاستدامة والأمن الغذائي

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، إلى تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي، وتعزيز الابتكار في قطاع تقنيات الأغذية في المملكة، إلى جانب الوصول إلى معايير جديدة للقطاع على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن المملكة تولي القطاع الزراعي اهتمامًا بالغًا، من خلال اعتماد العديد من الإستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالزراعة، والمياه، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من السياسات والخطط والبرامج القطاعية التي استهدفت تعزيز دور القطاعين العام والخاص لضمان تحسين الإنتاج الزراعي وتأمين سلاسل إمدادات الغذاء.

وأشار إلى أن هذا الحدث العالمي يهدف إلى التغلب على تحديات قطاع إنتاج وصناعة الأغذية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مجال الخدمات الغذائية، والتوسع في صناعة الأغذية والمشروبات.

فعاليات المعرض

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات المعرض توافد آلاف المهتمين في مجال الأطعمة والمشروبات بمشاركة أكثر من 435 شركة من 143 دولة منها 119 شركة مستثمرة في المملكة.

ويضم المعرض منصة للاستثمار والتواصل، والتي تركز على الربط بين مختلف المشاريع ومساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم، وإتاحة المجال للمستثمرين المشاركين للاطلاع على الحضور المتنامي للمملكة كمركز عالمي بارزٍ للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

وكذلك التواصل مع أكثر من 50 شركة مأكولات ومشروبات ناشئة وفائقة التطور، تعرض منتجاتها وتشارك في برامج مخصصة لأنشطة التواصل والترويج.

قطاع الأغذية المحلي

ويتمثل أحد أهداف "إنفليفر" في مساعدة المستثمرين من قطاع الأغذية المحلي والعالمي على جمع التمويلات الضرورية لتحقيق النمو.

ويشكل "إنفليفر" أول فعالية تجارية بهدف التوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الأنشطة والاستثمارات المتعلقة بالأغذية، إلى جانب تأمين أغذية صحية تلبي الاحتياج والتفضيلات الغذائية المتنوعة.

ويدعو المعرض المهتمين بمجال الأغذية والطهي، إلى زيارته والتعرف على الفعاليات والبرامج المميزة المصاحبة لعروضه.