السجل العقاري يبدأ تسجيل 22 ألف عقار في 7 أحياء بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدنية الرياض إلى تسجيل عقاراتهم في «السجل العقاري»، بدءا من اليوم، كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يستمر التسجيل فيها حتى 17 رجب 1445 هـ الموافق 29 يناير 2024م.

وأوضحت الهيئة أن العقارات المستفيدة في هذه الأحياء تزيد عن 22 ألف عقار، وأن السجلات العقارية التي بدأت تصدر اعتبارا من أمس في هذه الأحياء قد تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل الأول للعقارات يتم بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الالكترونية: https://rer.sa/rer-services-ar حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقا به المستندات المثبتة للعقار (صك الكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوف لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن المالك).

وذكرت الهيئة أن «مركز خدمة مستفيدي السجل العقاري» في رويال مول» بمدينة الرياض يستقبل المستفيدين طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، حيث تم تجهيزه لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الالكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات.

التسجيل في السجل العقاري:

بدء التسجيل 19 أكتوبر 2023

يستمر حتى 29 يناير 2024

عدد العقارات 22 ألف عقار

7 أحياء بالرياض: