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- بواسطة أيمن الوشواش - أعمال اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والجمعية العمومية للمعهد، إلى جانب أعمال الجمعية العمومية الأولى، تعقد في مكة اليوم وتستمر حتى 1 نوفمبر، بمشاركة وفود أكثر من 45 دولة إسلامية ومنظمة دولية وإقليمية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعمال اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والجمعية العمومية للمعهد، إلى جانب أعمال الجمعية العمومية الأولى، تعقد في مكة اليوم وتستمر حتى 1 نوفمبر، بمشاركة وفود أكثر من 45 دولة إسلامية ومنظمة دولية وإقليمية. وتقام الاجتماعات برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي، ويرأسها محافظ المواصفات السعودية رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) الدكتور سعد القصبي. وتأتي رئاسة المملكة لهذه الاجتماعات تأكيدا لدورها المحوري إقليميا ودوليا في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات.

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