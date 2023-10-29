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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي السعودي (ساما) رخص لشركة «رتك لوساطة إعادة التأمين» لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين بشكل تقني ومبتكر «إطلاق تجريبي».

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تحقيق أهداف تطوير التقنية المالية التأمينية، وإضافة معايير تقنية لنشاط وساطة إعادة التأمين وأتمتة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والسماح بدخول أنشطة تقنية جديدة.

كذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.