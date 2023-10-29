جولة «اكتشف بُعد عسير» تستهدف مشاركة رواد الأعمال والمستثمرين الحلول التمويلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم صندوق التنمية السياحي جولته التعريفية الثانية تحت شعار «اكتشف بُعد عسير» برعاية أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها تركي بن طلال، بمقر جامعة الملك خالد بالفرعاء بحضور رواد الأعمال والمستثمرين في المجالات السياحية، إلى جانب صناع القرار من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بالمملكة.

وأكد رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي، أن منطقة عسير من أهم الوجهات السياحية في المملكة، بما تمتلكه من مقومات النجاح لتكون وجهة سياحية رائدة، مشيرا إلى أن هذه الجولة تستهدف مشاركة رواد الأعمال والمستثمرين الحلول التمويلية وغير التمويلية في الصندوق وبمشاركة شركاء التمكين والنجاح من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتهدف الجولة إلى إبراز منطقة عسير كأحد أهم الوجهات السياحية في المملكة، واستكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية والفرص الاستثمارية بها، وتعزيز حزمة من المزايا التي تشكل قيمة مضافة للمشاريع السياحية من قمم شامخة ومكامن القوة التي تتمتع بها المنطقة من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة.

وشهدت الجولة عددا من الجلسات الحوارية تحدث فيها ممثلو وزارة السياحة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وأمانة منطقة عسير، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج كفالة إضافة لصندوق التنمية السياحي للتعريف ببرامج الدعم المقدمة واستعراض عدد من قصص نجاح مستثمري السياحة في المنطقة.

وأسهم معرض جولة «اكتشف بُعد عسير» في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي في المنطقة، ودور الصندوق المحوري مع جميع أطراف منظومة السياحة، لتمكين مستثمري القطاع الخاص ودعمهم تجاه تنمية القطاع.

وشارك في المعرض كل من وزارة السياحة، هيئة تطوير منطقة عسير، الهيئة السعودية للسياحة، أمانة منطقة عسير، برنامج جودة الحياة، غرفة أبها، أمانة منطقة عسير، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، شركة السودة للتطوير، غرفة بيشة، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، بنك التنمية الاجتماعية.