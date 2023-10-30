أخبار البورصة اليوم الأحد 29-10-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 29-10-2023، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 19 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الشمس للإسكان والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، واسيك للتعدين-اسكوم، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبور للاستثمار العقاري، وبلتون المالية القابضة، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وريكاب للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وجي بي كوربوريشن، والعربية للصناعات الهندسية، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية.

البورصة تخسر 16 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.78%، والعرب على 11.08%، واستحوذت المؤسسات على 20.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 331.5 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 57.5 مليون جنيه، 52.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.7 مليون جنيه، 437.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 23086 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 28509 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 9805 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 6638 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 5229 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1437 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2000 سهم، 1.2 مليون سهم، 10 أسهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 8.4 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 32 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والعبوات الطبية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 100 ألف سهم، 240.8 ألف سهم، 450 ألف سهم، 2 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 10 آلاف سهم، 92.6 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 20.6 ألف سهم، 70.1 ألف سهم، 11.4 مليون سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 2.3 مليون سهم، 38.1 ألف سهم، 315 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم عمر إيهاب فتحي عبد الحافظ محمد 50 ألف سهم بسعر 23.12 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 0.40% إلى 0.69%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الجذور لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك مبيعات تعاقدية بلغت 19.8 مليار جنيه بزيادة 67%، وبلغت الإيرادات 4.97 مليار جنيه بزيادة 7%، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 548 مليون جنيه بنسبة نمو 26%.

وحققت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إيرادات بلغت 750 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس عام 2023 بنسبة نمو 21.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 229 مليون جنيه بنسبة نمو 25.3%، محققًا نسبة هامش صافي ربح 40% من الإيرادات.

وحققت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، إيرادات بلغت 572.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 بنسبة نمو 58%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 110 مليون جنيه بنسبة نمو 4328%.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي أرباح بلغت 136.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر لعام 2023 بزيادة 61 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، مرجعة سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 182.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 21%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 24.8 مليون جنيه بنسبة نمو 96%.

فيما حققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، إيرادات بلغت 43.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 بنسبة نمو 51.68%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضرائب 11.7 مليون جنيه بنسبة نمو 30.72%.

سيدي كرير

قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إن مجلس الإدارة سينظر في اجتماعه اليوم اتفاقية المساهمين بشركة ايثيدكو مع شركة أبو ظبي القابضة، والتي ستستحوذ على حصة 30% من أسهم شركة إيتثيدكو، وذلك للموافقة على توقيعها وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع عليها.

القابضة المصرية الكويتية

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، توقيع عقد ملزم مع إحدى الشركات الكويتية، والصندوق التابع لها لشراء حصة مساهمتهم البالغة 9.45% بشركة بوابة الكويت القابضة "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بقيمة 14.65 مليون دينار بالمعادل لما قيمته 47.5 مليون دولار، وبالتالي سترتفع حصة مساهمة الشركة القابضة المصرية الكويتية في رأس مال شركة بوابة الكويت القابضة بعد تنفيذ صفقة الشراء من 84.89% لتصل إلى 94.34%، وسيتم تنفيذ صفقة الشراء المتوقعة، وفقًا للقواعد المعمول بها بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة ببورصة الكويت.