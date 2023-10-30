شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة أفكار تعيد ابتكار السيارات الكهربائية اليابانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لأول مرة منذ أربع سنوات، تستعرض شركات صناعة السيارات اليابانية، سياراتها النموذجية في قاعة مناسبات بالقرب من خليج طوكيو؛ حيث تقدم تصميمات وأفكاراً جديدة، لإظهار جديتها في تبني وسائل النقل، التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وإحداث ثورة في الطريقة التي يتحرك بها الأشخاص والبضائع.

واجه المصنعون انتقادات؛ بسبب ترددهم في التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين، لكنهم الآن يتطلعون إلى تغيير هذا السرد. وفي الوقت نفسه، طرحت شركة «بي واي دي» الصينية، التي تعمل على توسيع بصمتها العالمية، والحصول على موطئ قدم في اليابان، عدداً من النماذج الحالية والمستقبلية الموجهة إلى السوق غير المستغلة في البلاد.

ومع ذلك، لا يزال اعتمادها محدوداً في الدولة؛ حيث شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 1.5% فقط من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2022.

مازدا ايكونيك إس بي

ألمحت سيارة «ايكونيك إس بي» التابعة لشركة «مازدا»، وهي سيارة رياضية نموذجية مدعومة بمحرك دوار هجين، إلى ما قد يحمله المستقبل لسيارة «إم إكس-5 مياتا»، سيارة الرودستر الشهيرة الخاصة بشركة صناعة السيارات.

سوني افيلا

مثل الهاتف الذكي المتحرك على عجلات، يتيح نموذج «افييلا» الأولي من شركة «سوني هوندا» للمستخدمين، تنزيل الخدمات والتطبيقات مباشرة على شاشة عرض السيارة، وستبدأ الطلبات عبر الإنترنت في عام 2025.

تويوتا الفضاء المتنقل

تم تجهيز كل عجلة من النموذج الأولي للتنقل الفضائي من تويوتا بمحرك مستقل؛ لمساعدتها على التغلب على الصخور والمنحدرات الحادة وغيرها من التضاريس الوعرة الموجودة على سطح القمر.

نيسان هايبر فورس

مفهوم «هايبر فورس» من شركة نيسان موتور، وهي سيارة رياضية كهربائية، مع ميزة الواقع الافتراضي المضافة، التي تسمح للسائق بلعب لعبة سباق عند توقف السيارة.

ميتسوبيشي كروس أوفر أم في بي الكهربائية

مع ستة مقاعد دوارة، ومجموعة نقل الحركة الهجينة، ونافذة تلتف حول ثلاثة جوانب للسيارة، يشير مفهوم «دي إكس» من ميتسوبيشي إلى مستقبل طموح لطراز ديليسا الشهير.

بي إم دبليو فيجن نيو كلاس

ظهر مفهوم «نيو كلاس» من «بي إم دبليو» لأول مرة في آسيا في معرض التنقل الياباني؛ حيث عرض ما قاله المصمم الرئيسي أدريان فان هويدونك، إنه يمثل نظرة جديدة تماماً على إشارات التصميم المميزة للعلامة التجارية الألمانية.

تويوتا آي إم في أو

تويوتا آي إم في أو هي سيارة بيك اب نموذجية مزودة بقاعدة شاحنة، يمكن تخصيصها وفقاً لاحتياجات المالك، سواء كانت شاحنة طعام أو حامل قهوة.

سوزوكي إي دبليو إكس

تتميز شاحنة «إي دبليو إكس»، وهي شاحنة كي كهربائية (مدمجة) من شركة سوزوكي موتور، بلمسات تصميمية فريدة ونطاق قيادة يزيد على 230 كيلومتراً.

إف تي - إس إي

إف تي - إس إي هو عبارة عن سيارة كهربائية عالية الأداء من «تويوتا» مستوحاة بالكامل من الشكل، الذي يمكن أن تبدو عليه السيارة الرياضية المحايدة للكربون. تتميز بمظهر أنيق ومنخفض، لتحسين الديناميكية الهوائية والتحكم.

هوندا سوستينا- سي

سوستينا- سي مصنوع من راتينج الأكريليك المعاد تدويره، وحجة هوندا بأن التنقل والاستدامة لا يتعارضان.

لاند كروزر إس إي

تقدم سيارة لاند كروزر سي التي تتسع لسبعة ركاب لمحة عما قد يبدو عليه طراز تويوتا الأكثر ديمومة، إذا كان كهربائياً بالكامل.

لأول مرة منذ أربع سنوات، تستعرض شركات صناعة السيارات اليابانية، سياراتها النموذجية في قاعة مناسبات بالقرب من خليج طوكيو؛ حيث تقدم تصميمات وأفكاراً جديدة، لإظهار جديتها في تبني وسائل النقل، التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وإحداث ثورة في الطريقة التي يتحرك بها الأشخاص والبضائع.

واجه المصنعون انتقادات؛ بسبب ترددهم في التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين، لكنهم الآن يتطلعون إلى تغيير هذا السرد. وفي الوقت نفسه، طرحت شركة «بي واي دي» الصينية، التي تعمل على توسيع بصمتها العالمية، والحصول على موطئ قدم في اليابان، عدداً من النماذج الحالية والمستقبلية الموجهة إلى السوق غير المستغلة في البلاد.