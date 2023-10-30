شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 8300 منزل فوق المليون دولار في دبي منذ بداية 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجلت قيمة مبيعات الوحدات السكنية (شقق وفلل)، التي تزيد قيمتها على مليون دولار (3.66 مليون درهم)، في السوق العقاري بدبي، خلال 9 أشهر من عام 2023، نحو 65.7 مليار درهم نتجت عن 8,295 صفقة.

وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني ل«دائرة الأراضي والأملاك» أن 10 مناطق استحوذت على الحصة الكبرى من صفقات البيع بأكثر من مليون دولار، بواقع 46 مليار درهم، تعادل 70% من إجمالي مبيعات الفترة، التي تمتد من بداية 2023 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي التي لامست نحو 277 مليار درهم.

وتركزت أبرز مبيعات العقارات السكنية بأعلى من مليون دولار في عدة مناطق، جاءت أعلاها في «نخلة جميرا» بواقع 12.6 مليار درهم، و«برج خليفة» 7.6 مليار درهم، و«دبي هاربور» 6.9 مليار درهم، و«مرسى دبي» بنحو 6.4 مليار درهم، «والخليج التجاري» ب2.64 مليار درهم، و«جزيرة 2» 2.63 مليار درهم، و«دبي كريك هاربور» 2.2 مليار درهم، و«دبي مارينا»2.1 مليار درهم، و«قناة دبي المائية» 1.7 مليار درهم، وفي الوصل بقيمة 1.3 مليار درهم.

صفقات الشقق

وحول أعلى صفقات بيع الشقق السكنية خلال 9 أشهر، لا يزال «جميرا مرسى العرب» يحتفظ بالمركز المركز الأول بقيمة 420 مليون درهم، ثم شقة في «جزيرة 2» ثانياً بواقع 410 ملايين درهم، وأخرى في «جزيرة 2» بنحو 160 مليون درهم، أما المركز الرابع فكان من نصيب صفقة في «دبي مارينا» بقيمة 155 مليون درهم، وفي المركز الخامس جاءت «جزيرة 2» بقيمة 137 مليون درهم.

صفقات الفلل

وفيما يتعلق بأكبر صفقات الفلل استحوذت «نخلة جميرا» على المراكز الثلاثة الأولى بقيم 202 و183 و150 مليون درهم على التوالي، وحلّت صفقة ضمن «جزر العالم» في المركز الرابع بواقع 78 مليون درهم، أما المركز الخامس فجاء من نصيب «نخلة جميرا» أيضاً بقيمة 75 مليون درهم.

الربع الثالث

وكشفت بيانات «أراضي دبي» أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية (شقق وفلل)، التي تزيد قيمتها على مليون دولار (3.66 مليون درهم)، في السوق العقاري بدبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، حققت نحو 21 مليار درهم نتجت عن 2,621 صفقة.

وحقق الربع الثالث أعلى قيمة مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، بما يتجاوز 97.2 مليار درهم موزعة على 31,085 صفقة، مقارنة ب69 مليار درهم (25,262 صفقة) خلال نفس الفترة من 2022 بنمو 40.8% من حيث القيمة.

9 أشهر

سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي نحو 388 مليار درهم، منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول، نتجت عن 115,883 تصرفاً، بنمو 37% و35% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2022 التي حققت 283 مليار درهم نتجت عن 85,941 تصرفاً.

وبلغت قيمة مبايعات السوق العقاري في دبي خلال 9 أشهر من عام 2023 نحو 277 مليار درهم نتجت عن 92,330 صفقة، بنمو 51% و49% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2022 التي سجلت 183 مليار درهم، من خلال 61,843 صفقة، ولامست الرهون 89.7 مليار درهم، أما الهبات فدارت حول 21.21 مليار درهم.

نتائج قوية

ويواصل القطاع العقاري في إمارة دبي منذ بداية 2022 تأكيد مكانته ركيزةً أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، وذلك بفضل النتائج التي نجح القطاع في تحقيقها عام 2022 والنصف الأول من 2023، نظراً للعديد من العوامل، في مقدمتها التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحزم التحفيز الاقتصادي المقدمة من حكومة دبي، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.