شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بروج» 2.62 مليار درهم في 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «بروج للبتروكيماويات» المدرجة في سوق أبوظبي عن نتائج قوية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 حيث حققت نمواً في حجم مبيعات الشركة بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 3.8 مليون طن، في حين بلغت الإيرادات خلال الفترة 15.79 مليار درهم (4.3 مليار دولار) مع بلوغ الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.88 مليار درهم (106 مليارات دولار).

وسجلت الشركة صافي ربح في 9 أشهر 2.62 مليار درهم (713 مليون دولار)، بتراجع 39%، متأثراً بالانخفاض الملحوظ على أساس سنوي في متوسط أسعار البيع مقارنة بالمستويات الاستثنائية العالية في عام 2022، وقد تم تعويضه جزئياً بنمو حجم المبيعات الإضافية.

ولفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر / أيلول 2023، نمت إيرادات الشركة 6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 5.51 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، بانخفاض قدره %11 على أساس سنوي. وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار) خلال الربع الثالث بزيادة 22% على أساس ربع سنوي، مدعومة بزيادة حجم المبيعات بنسبة 16%. وعلى أساس سنوي، انخفض صافي الربح بنسبة %9.

ورغم تعرض الإيرادات وصافي الربح في الربع الثالث لبعض الضغوطات نتيجة انخفاض الأسعار في السوق، حققت «بروج» هامشاً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40%، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات التشغيلية.

وكان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية حيث بلغ 97%، تدفقات نقدية معدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.10 مليار درهم (573 مليون دولار) بزيادة قدرها 15% على أساس ربع سنوي. وقد تم تخفيف الضغوطات الناتجة عن الضعف العام في السوق جزئياً من خلال التأثير الإيجابي لبرنامج تعزيز القيمة، ومن خلال أحجام المبيعات الجيدة نتيجة أداء العمليات القوي.

