شكرا لقرائتكم خبر عن 7.2 % ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لجميع الأنشطة في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، إلى 105 نقاط مقابل 97.9 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 7.2%.

وبحسب بيانات «مركز الإحصاء» في أبوظبي، ارتفع نشاط خدمات دعم التعدين في الربع الثاني إلى 113.7 نقطة مقابل 74.7 نقطة خلال الفترة نفسها من 2022، بزيادة 52.2%.

وازداد نشاط صنع المنتجات الجلدية إلى 199.4 نقطة مقابل 171 نقطة بزيادة 16.6%. وارتفع نشاط صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين إلى 118.1 نقطة مقابل 111.4 نقطة بزيادة 6%. وارتفع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة إلى 100.5 نقطة مقابل 84.4 نقطة بزيادة 19.1%.

وارتفع نشاط صناع المواد والمنتجات الكيماوية إلى 110.6 نقطة، مقابل 105.3 نقطة بزيادة 5.1%.

وكان اللافت ارتفاع نشاط صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها إلى 313 نقطة، مقابل 114.2 نقطة بزيادة 174%.

وسجل نشاط صنع المعدات الكهربائية ارتفاعاً ليصل إلى 113.1 نقطة، مقابل 85.2 نقطة بزيادة 32.7%.

بينما ارتفع نشاط الصناعات التحويلية إلى 242.9 نقطة، مقابل 90.2 نقطة بزيادة 169.2%.

المنتجات الغذائية تتراجع

وتراجع نشاط صنع المنتجات الغذائية إلى 82.2 نقطة مقابل 104.2 نقطة بانخفاض 21.5%. كما تراجع نشاط صنع المشروبات إلى 85.1 نقطة مقابل 98.7 نقطة بانخفاض 13.8%.

وتراجع نشاط صنع المنسوجات إلى 80.3 نقطة، مقابل 88 نقطة بانخفاض 8.7%.

وسجل نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة 93.8 نقطة مقابل 106.2 نقطة بانخفاض 11.7%. وسجل نشاط صنع الأثاث 85.7 نقطة، مقابل 198.2 نقطة بتراجع 56.8%.

