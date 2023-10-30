أرباح صناعة الورق تقفز 260% في الربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة السعودية لصناعة الورق قفزة في أرباح الربع الثالث بنسبة 260%، لترتفع إلى 22.4 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 6.21 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي، حسب النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (9 أشهر).

وبلغ الربح التشغيلي 32 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 13 مليون ريال في الربع المماثل بارتفاع 147%.

وعلى صعيد نتائج الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، بلغت الأرباح 52 مليون ريال مقابل 41 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 28%. وبلغت ربحية السهم 1.55 ريال مقابل 1.47 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأفادت الشركة بأن ارتفاع أرباح الربع الثالث يعود إلى النمو الملحوظ في المبيعات بنسبة 20.9%، نتيجة زيادة مبيعات اللفائف الورقية والمنتجات التحويلية، مما أدى إلى تحسن كبير في قيمة مجمل الربح بنسبة 73.9% وصافي الربح بنسبة 261.2%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد للفائف الورقية في أبريل 2023، إذ زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 31% بعد تشغيل الخط الجديد، ومع ارتفاع طفيف في تكاليف الإنتاج الثابتة.

وأشارت إلى أنه مقابل ذلك ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية بقيمة 5.9 ملايين ريال شاملة مصاريف الشحن إلى العملاء، نتيجة زيادة كمية المبيعات وأيضا ارتفاع في المصاريف التمويلية بقيمة 2.8 مليون ريال، نظرا لارتفاع تكلفة التمويل محليا وعالميا.

ولفتت إلى أن ارتفاع أرباح الأشهر الـ9 الأولى يعود إلى زيادة حجم مبيعات بنسبة 22.3%، نتيجة زيادة مبيعات اللفائف الورقية والمنتجات التحويلية بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد للفائف الورقية في أبريل 2023، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 31%، ومع ارتفاع طفيف في تكاليف الإنتاج الثابتة، مما نتج عنه تحسن كبير في أرباح الشركة.

وذكرت أنه يقابل ذلك ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بقيمة 10 ملايين ريال شاملة مصاريف الشحن إلى العملاء، نتيجة زيادة كمية المبيعات، وارتفاع في المصاريف التمويلية بقيمة 10.9 ملايين ريال، نظرا لارتفاع تكلفة التمويل محليا وعالميا، إضافة إلى أن الشركة حققت في الفترة المماثلة من العام السابق أرباحا رأسمالية بقيمة 19 مليون ريال، نتيجة بيع إحدى الأراضي المملوكة للشركة.