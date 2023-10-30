شكرا لقرائتكم خبر سلوشنز تحقق 387 مليونا أرباحا بالربع الثالث بزيادة 29% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، خلال الربع الثالث، 387 مليون ريال مقابل 300 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 29%، وفق النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (9 أشهر).

وبلغ الربح التشغيلي 438 مليون ريال في الربع الثالث، مقابل 313 مليون ريال في الربع المماثل بارتفاع 40%.

كما بلغت أرباح الشركة في الأشهرالـ9 الأولى من العام 1.03 مليار ريال، مقابل 856 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 20.3%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث نتيجة ارتفاع الإيرادات بمبلغ 756 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 459 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الزيادة في الإيرادات تعود بشكل رئيس إلى الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 45.4 %، وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 53.0%، وذلك رغم الانخفاض في الخدمات الرقمية بنسبة 3.6 %.

في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 172 مليون ريال، نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 50 مليون ريال، ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 122 مليون ريال. وارتفع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 31 مليون ريال.

وأفادت بأن ارتفاع الأرباح في الأشهر الـ9 يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 636 مليون ريال، نتيجة ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,805 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,169 مليون ريال.

وذكرت أن الزيادة في الإيرادات جاءت نتيجة الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 29.5%، وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 40.8% والخدمات الرقمية بنسبة 8.4%.

في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 373 مليون ريال، نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 117 مليون ريال، ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 256 مليون ريال.

وارتفع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 70 مليون ريال.