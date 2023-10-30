هيئة كفاءة الإنفاق تحصل على الآيزو في نظام استمرارية الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على شهادة «آيزو 22301» في نظام استمرارية الأعمال، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحقيق التميز المؤسسي وتعزيز الثقة بين منسوبيها وشركائها من الجهات الحكومية، حيث تمثل هذه الشهادة إنجازا استراتيجيًا يعزز من مكانة الهيئة ويؤكد التزامها بأعلى المعايير العالمية في تقديم خدماتها ودورها.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتميز المؤسسي في الهيئة المهندس رياض المهوس، أهمية هذه الشهادة في تعزيز الثقة بين شركاء الهيئة من الجهات الحكومية، والتزام الهيئة الكامل بتقديم خدماتها في جميع الأوقات، وتحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن الفضل يعود لله -عز وجل- ثم لقيادتنا الرشيدة التي تسابق الزمن في جميع المجالات، وتمكن كافة الجهات الحكومية للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وبين المهوس أن تحقيق الهيئة لهذه الشهادة يعد نتاج تبني استراتيجيتها لمنهج وقائي للتعامل مع الحوادث وتحديد المخاطر المحتملة، وتقليل تأثير الحوادث إلى أدنى حد ممكن، لافتا إلى أن استراتيجية الهيئة تضمنت استمرارية مهام الهيئة حتى في أوقات الأزمات، مما يسهم في تقليل توقف العمل إلى أدنى مستوى في حالة حدوث أي مشكلات.