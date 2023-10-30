334 مليونا أرباح «علم» بالربع الثالث بزيادة 22%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة عِلم بنسبة 22% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 334 مليون ريال، مقابل 273 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (9 أشهر).

وبلغ الربح التشغيلي 323 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 272 مليون ريال في الربع المماثل بارتفاع 19%.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من العام ارتفعت الأرباح بنسبة 43%، وصولا إلى 1.03 مليارات ريال مقابل 718 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم في التسعة أشهر 13.25 ريالا مقابل 9.2 ريالات في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباح الربع الثالث إلى زيادة الإيرادات بنسبة 30.33% (354 مليون ريال)، مما أسهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 18.31% (89 مليون ريال).

وذلك نتجت الزيادة في إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 38.24%، والارتفاع في إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 11.40%، والارتفاع في إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 36.67%. بالإضافة لذلك، ارتفعت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 24 مليون ريال.

في المقابل ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 17.76% (38 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 27 مليون ريال، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 6 مليون ريال، وارتفاع مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 6 ملايين، وانخفض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ مليون ريال، وارتفع مصروف الزكاة بمبلغ 8 ملايين ريال.

كما أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح لفترة التسعة أشهر من العام 2023م، إلى زيادة الإيرادات بنسبة 27.74% (915 مليون ريال)، مما أسهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 28.70% (384 مليون ريال).

نتجت الزيادة في إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 42.70%، قابل ذلك الانخفاض في إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 0.59%، والانخفاض في إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 2.56%، وارتفاع عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 74 مليون ريال.

في المقابل ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 20% (116 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 78 مليون ريال، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 31 مليون ريال، وارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 20 مليون ريال، وارتفاع مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 15 مليون ريال، فيما كان هناك انخفاض في مصروف الانخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة بمبلغ 28 مليون ريال.

وارتفع مصروف الزكاة بمبلغ 24 مليون ريال.