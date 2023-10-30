شكرا لقرائتكم خبر «السعودي للاستثمار» يعتزم شراء أسهم لبرنامج حوافز الموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار بشراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 5 ملايين سهم، وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.

وأوضح البنك السعودي للاستثمار، في بيان على «تداول» أنه سيتم التصويت على التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن يستوفي البنك كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للبنك حسب متطلبات هذه الفقرة.

وأشار إلى أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي البنك.