شكرا لقرائتكم خبر «اتحاد عذيب» تتفق مع توال لتسوية الأرصدة والمستحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) اتفاقية مع شركة توال، لتسوية جميع الأرصدة والمستحقات بين الطرفين الخاصة باتفاقية مشاركة أبراج الاتصالات للفترة الممتدة من بداية التعامل بين الطرفين وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.

وأوضحت عذيب للاتصالات في بيان على تداول، أنه سيترتب على هذه الاتفاقية الاتفاق على أن يكون مبلغ التسوية حتى 31 اكتوبر 2023م 48 مليون ريال لصالح شركة توال غير شامل الضرائب تنقسم إلى ما يلي:

– تحويل كامل ملكية أبراج الاتصالات ابتداء من تاريخ سريان هذه التسوية لصالح شركة اتحاد عذيب للاتصالات مقابل مبلغ 30 مليون ريال.

– دفع مبلغ 18 مليون ريال مقابل كامل الالتزامات الخاصة باتفاقية مشاركة الأبراج.

– إلغاء اتفاقية مشاركة الأبراج السابقة ابتداء من تاريخ سريان التسوية.

– في حال عدم سداد مبلغ التسوية المذكور أعلاه خلال فترة السماح تعد هذه الاتفاقية لاغية، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات مطالبة بسداد كامل المبلغ المستحق الخاص باتفاقية مشاركة الأبراج، والبالغ 54 مليون ريال لصالح شركة توال، وكذلك يتم ارجاع ملكية أبراج الاتصالات إلى شركة توال.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي الإيجابي نتيجة لهذه التسوية وإثباتها سينعكس في الحسابات في الربع الثالث المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.