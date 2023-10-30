شكرا لقرائتكم خبر عرض تجارب «البلدية والإسكان» في مؤتمرين بسلطنة عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المملكة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط تحت شعار «مرونة الاقتصاد العمراني» خلال الفترة 29 - 31 أكتوبر الحالي، برعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان شهاب آل سعيد.

وتستعرض المملكة خلال المؤتمر عددا من التجارب الناجحة في مختلف قطاعات العمران، أبرزها: (التجديد الحضري وأثره على الأنشطة الاقتصادية في أواسط المدن القديمة، ودور الجمعيات الإسكانية التنموية والتعاونية في توفير السكن للمواطنين، والإسكان التنموي، وتجربة المرصد الحضري الوطني في تمكين التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز الرصد الحضري المحلي)، إضافة إلى التخطيط العمراني الحضري وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.

ويأتي المؤتمر تزامنا مع فعاليات الأمم المتحدة «أكتوبر العمران» والمتمثلة في اليوم العالمي للموائل واليوم العالمي للمدن واليوم العالمي للعمارة تحت عنوان «مدينة أفضل، حياة أفضل»، وذلك بهدف استعراض أبرز البحوث والدراسات الحديثة والمعاصرة في قطاعات العمران.

ويهدف المؤتمر الذي يضم أكثر من 22 جلسة نقاشية بمشاركة نحو 35 جامعة وأكثر من 2000 خبير ومختص، إلى نشر ثقافة التخطيط العمراني المستدام، والتخطيط المرن لبناء اقتصاد حضري يتكيف مع متغيرات الحياة بكل سلاسة ويسر، ويلبي جميع احتياجات الأفراد والمجتمعات، حيث تناقش جلسات المؤتمر 4 محاور رئيسية، وهي: (التخطيط العمراني، والإسكان، ومستقبل المباني المدرسية، ومرونة المدن).