شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وانخفض عدد مستخدمو USB Modem ليصل إلى 1.58 مليون مستخدم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة بنحو 2.41 مليون مستخدم بنهاية يوليو 2023 و2.03 مليون مستخدم في 2022.

يأتي ذلك في حين يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح رخص للجيل الخامس للمحمول لمشغلي الاتصالات الأربعة فودافون اورنج واتصالات والمصرية للاتصالات.

كذلك يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الترخيص لمشغلي المحمول لإطلاق خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد انتهاء كل شركات الاتصالات من تهيئة شبكاتها، وإجراء اختبارات تشغيلية؛ لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه للعملاء في السوق المحلي، وفقا لما أكدته مصادر لـ"الخليج 365" في وقت سابق.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وقت قريب، تفاصيل المحددات التنظيمية والاشتراطات الفنية لإطلاق الخدمة في مصر، لتوفير أحدث الحلول التقنية والمتطورة لتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي المحمول في مصر.