سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 30-10-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين، الموافق 30-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه داخل فروع بنك المصرف المتحد، ببداية التعاملات الصباحية بموقعه الإلكتروني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل موقعه الإلكتروني بمصرف أبو ظبي التجاري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أبقى بنك القاهرة على سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

على موقع بنك مصر الرسمي جاء سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بشاشات تداولات اللحظية عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

على نفس مستويات الخميس الماضي جاء سعر الدولار اليوم على موقع ببنك البركة الرسمي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية داخل فروع بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية لمصر داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الاستثمار العربي ببداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.