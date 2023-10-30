شكرا لقرائتكم خبر عن «هب 71» تستقبل 23 شركة ناشئة جديدة وتتلقى 1400 طلب للانضمام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن انضمام 23 شركة ناشئة جديدة إليها ضمن مجموعتها الثالثة عشرة، والتي تمكنت معاً من جمع تمويلات تتجاوز قيمتها 53 مليون دولار. وبعد عملية اختيار دقيقة، ستشارك الشركات الناشئة في برنامج بناء الشركات الجديد التابع لـ «هب 71»، وستستفيد من حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، و250 ألف درهم نقداً مقابل حقوق الملكية. وستكون الشركات الناشئة عالية الأداء ضمن هذه المجموعة، مؤهلة أيضاً بعد عام واحد للحصول على دعم بقيمة 250 ألف درهم مقابل حصص من الأسهم.

وحقّقت «هب 71» زيادة بنسبة 107% في طلبات الانضمام المقدمة إليها من الشركات الناشئة من أكثر من 100 دولة، مما يعزّز الجاذبية العالمية المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة مبتكرة لنموّ روّاد الأعمال في العالم. وتضم المجموعة الجديدة شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات ومصر والسعودية، إلى جانب شركات من المملكة المتحدة وكندا والهند وأرمينيا تسعى جميعاً لتمكين حضورها في أبوظبي. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل الشركات الناشئة من الولايات المتحدة نسبة 40% في المجموعة الأخيرة، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد لدى مراكز التكنولوجيا المتقدمة بمنظومة الابتكار التي تتميز بها إمارة أبوظبي. وتعمل هذه الشركات الناشئة في 11 مجالًا مختلفاً لدعم تطوّر القطاعات المتوافقة مع الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا المالية والمناخية والصحية والتعليمية.

سبع شركات

وستنضم سبع شركات ناشئة في المجموعة الجديدة إلى منظومة Hub71+ Digital Assets المتخصّصة، والتي تركز على فتح آفاق النموّ أمام تقنيات ويب 3 والأصول الرقمية. ويمكن للشركات الناشئة في هذه المنظومة الاستفادة من شبكة تضمّ 13 شريكاً متخصصاً، بما في ذلك بورصات الأصول الرقمية الرائدة، ومزوّدو التكنولوجيا العالميون، وصناديق رأس المال المغامر، ومنصّات البلوك تشين، وغيرها من الفرص التجارية والاستثمارية الضرورية للتوسّع والنموّ. وتشمل مجموعة الشركات الناشئة المنضمّة إلى Hub71+ Digital Assets شركة Avantgarde Finance، ومقرّها في المملكة المتحدة، والتي جمعت تمويلًا بقيمة 5.5 مليون دولار، وتوفر لمديري استثمار الأصول الرقمية منصّة للتواصل وإطلاق الاستراتيجيات والنموّ على نطاق واسع.

وفي ظلّ تزايد أهمية الابتكار والتكنولوجيا لدعم العمل من أجل المناخ في دولة الإمارات، وقع اختيار Hub71 على شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المناخية للانضمام إلى المجموعة؛ حيث قامت الشركتان بتطوير تقنيات مبتكرة تساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة؛ وهما Acquai، التي جمعت تمويلًا بقيمة 5.5 مليون درهم (1.5 مليون دولار)، وهي شركة خدمات برمجيات وأجهزة تقدم بيانات مستمدة من الممرات المائية باستخدام مسيّرات مطبوعة ثلاثية الأبعاد تم استلهام تصميمها من الأسماك. بالإضافة إلى Carbonsifr وهي منصّة تكنولوجيا مناخية تأسّست في دولة الإمارات، وتعمل على تمكين الشركات من اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المناخ من خلال حلول التكنولوجيا المناخية الخاصة بها؛ مثل محرّك حساب الانبعاثات ومنصّة خفض الانبعاثات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وأداة التحقّق التي تساعد المستهلكين في مشاركة بياناتهم اليومية.

بيئة ملائمة

وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ«هب 71»: «يدرك روّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا ما تقدمه أبوظبي من مزايا لشركاتهم الناشئة، وما توفره لهم من بيئة ملائمة لتطوير وتسويق المنتجات والخدمات المبتكرة، والتي يمكنها تحقيق تحوّل في عالم الأعمال. ومع كلّ مجموعة جديدة تنضمّ إلى منظومتنا، نلاحظ اهتماماً متزايداً لدى الشركات الناشئة عالية النموّ من مختلف أنحاء العالم، والتي تطمح إلى تأسيس أعمالها والتوسّع بها انطلاقاً من أبوظبي. وفي هذا الإطار، تعتمد منظومة «هب 71» على مجتمعنا القوي من روّاد الأعمال ذوي الرؤية السبّاقة، والذين سيمهدون الطريق أمام مستقبل الابتكار».