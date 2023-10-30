شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسعى لجمع 300 مليون دولار من اكتتاب «تاكسي دبي» في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إلى جمع نحو 300 مليون دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، خلال الشهر المقبل، وفقاً لمصادر أفادت «بلومبيرغ».

وكجزء من الطرح العام الأولي تخطط الوحدة لتوزيع أرباح على الأسهم للربع الرابع لا تقل عن 71 مليون درهم (19 مليون دولار)، في إبريل/ نيسان، وفقاً لعرض المستثمرين الذي اطلعت عليه «بلومبيرغ».

وبعد ذلك سيتم توزيع ما لا يقل عن 85% من صافي الأرباح السنوية للوحدة على دفعتين من أرباح السنة المالية 2024، حسبما يوضح العرض.

وذكرت «بلومبيرغ نيوز» في وقت سابق أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعمل مع بنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، على الطرح الذي سيتم إدراجه في دبي.

وطرحت هيئة الطرق والمواصلات، شركة سالك، في عام 2022. ومن المتوقع أن يتبع الاكتتاب العام الأولي لذراع المواقف، بعد إدراج أعمال سيارات الأجرة.