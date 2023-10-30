شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر المنطقة في تمويل مشاريع تكنولوجيا المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرمت الهلال للمشاريع الناشئة، وهي منصة الهلال للمشاريع المختصة برأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، شراكة مع «ماغنيت»، منصة بيانات رأس المال الاستثماري، للإعلان عن إصدار «تقرير حالة رأس المال الاستثماري التكنولوجي للمناخ»، الذي أشار إلى أن الإمارات تتصدر المنطقة بنسبة 62% من إجمالي تمويل مشاريع تكنولوجيا المناخ، في حين شهدت تركيا أكبر عدد من الصفقات بواقع 80 صفقة.

ويتعمق هذا التقرير الرائد بتفاصيل المشهد الحيوي لاستثمارات تكنولوجيا المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ويقدم نظرة ثاقبة على الاتجاهات والتحديات والفرص في هذا القطاع سريع التطور.

ويقدم التقرير لمحة شاملة عن استثمارات تكنولوجيا المناخ في المنطقة، ويسلط الضوء على أهمية تسخير التقنيات المبتكرة لمكافحة تغيّر المناخ. ويؤكد التقرير أنه نظراً لقدرة التكنولوجيا الحالية على تخفيف 65% من الانبعاثات بالإجمال، من الضروري تحقيق المزيد من التقدم والتطورات التكنولوجية لإدارة الـ35% المتبقية.

أبرز النقاط في التقرير

• تحقيق أرقام قياسية في الاستثمار في تكنولوجيا المناخ: وصلت الاستثمارات في تكنولوجيا المناخ إلى إجمالي عالمي غير مسبوق قدره 82 مليار دولار في عام 2022، أي زيادة بنسبة 20% عن العام السابق.

• شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، استثمارات بقيمة 651 مليون دولار في 148 شركة ناشئة بين عامي 2018 و2022.

• كان عام 2022 عاماً قياسياً لتمويل تكنولوجيا المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إذ تجاوز إجمالي الاستثمار ربع مليار دولار لأول مرة على الإطلاق، ما أدى إلى زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق.

• تتصدر دولة الإمارات المنطقة بنسبة 62% من إجمالي تمويل مشاريع تكنولوجيا المناخ، في حين شهدت تركيا أكبر عدد من الصفقات بواقع 80 صفقة.

• خلال النصف الأول من عام 2023، شهدت المنطقة تنفيذ 30 صفقة، ما يمثل 60% من إجمالي عدد الصفقات في العام السابق.

• استحوذت الشركات الناشئة في قطاع الزراعة التي تبتكر حلول التكيف مع تغيّر المناخ، على أغلبية رأس المال الاستثماري المستثمر على مدى الخمس سنوات ونصف السنة الماضية.

نهج متعدد الجوانب

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر «كوب28»: «تتأثر منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير بتغيّر المناخ، وما يفاقم المشكلة أكثر ندرة المياه الطبيعية في منطقتنا وارتفاع درجات الحرارة فيها، بمعدل ضعفي المتوسط العالمي، ما ينذر بزيادة حالات الجفاف والظواهر الجوية القاسية التي يمكن أن تؤثر في مئات الملايين من الأرواح. ويسلط «تقرير حالة رأس المال الاستثماري التكنولوجي للمناخ» الضوء على براعة منظومة ريادة الأعمال الإقليمية التي تجمع بين المستثمرين وجهات الدعم وقادة السياسات لصياغة نهج متعدد الجوانب للتعامل مع تغير المناخ. وعلينا أن نتحرك بوتيرة أسرع، متّحدين، إن أردنا مواجهة التحدي واغتنام هذه الفرصة العظيمة».

ذروة

وقال فيليب باهوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «ماغنيت»: نحن متحمسون للكشف عن تعاوننا مع الهلال للمشاريع، الشركة الرائدة إقليمياً في صناعة تكنولوجيا المناخ. وبصفتنا خبراء في بيانات رأس المال الاستثماري المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، نلتزم بأن نكون أول من يقدم الرؤى التخصصية في هذا المجال إقليمياً. ونحن على ثقة بأن بياناتنا الشفافة، رغم أنها حديثة العهد في ما يتعلق بهذا الموضوع، ستحظى باهتمام متزايد، وتكون مرجعاً مهماً للشغوفين بالمجال وتخلق حوارات حيوية قيّمة، لا سيما مع اقتراب مؤتمر الأطراف «كوب28». وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ازداد اهتمام المستثمرين بهذا القطاع بصورة ملحوظة، إذ ارتفع معدل النمو السنوي المركّب إلى 62٪ من عام 2018 إلى عام 2022، وبلغت الذروة الاستثمارية 256 مليون دولار من رأس المال في عام 2022. ونحن نتطلع بشوق إلى استمرار هذا العزم والتطور في المجال.

ويأتي إصدار هذا التقرير في الوقت المناسب، لا سيما مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28» بعد شهر من الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتخلل المؤتمر «منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية» لكبار قادة الأعمال من المؤسسات والقطاع الخيري، من جميع أنحاء العالم، الذي سيكون المنصة المخصصة لمساهمة قطاع الأعمال في مؤتمر «كوب28».