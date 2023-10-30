شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التغيّر المناخي في فانواتو: الإمارات داعم لمشاريعنا بالطاقة المتجددة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى رالف ريجنفانو، وزير التغير المناخي والطاقة والبيئة في دولة فانواتو على جهود دولة الإمارات، وتعاونها في مواجهة تحديات التغير المناخي. ونوّه بنهجها واستعداداتها لاستضافة مؤتمر«COP28». وثمّن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» في أبوظبي، على هامش الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر «COP28» دور دولة الإمارات في دعم جهود بلاده بمجال الطاقة المتجددة.

وقال «فانواتو جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ، ونحن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ، ونحاول بسرعة كبيرة جعل أنفسنا أكثر مرونة وقدرة على التكيف وتعمل دولة الإمارات، معنا في هذا السبيل ولدينا عدد كبير من المشاريع المشتركة».

وأوضح أن برلمان بلاده، ووزارة تغير المناخ يعملان بالطاقة الشمسية التي يوفرها مشروع من دولة الإمارات. وأكد أهمية هذه الاجتماعات التمهيدية في حل بعض القضايا قبل موعد «COP28»، من أجل تحقيق النجاح المرجوّ.

وأشار إلى أن بلاده تعرضت لإعصار استوائي من الفئة الرابعة خلال الأيام الماضية، وهذا هو ثالث إعصار استوائي من هذه الفئة هذا العام. لافتاً إلى أن بلاده تواجه مشكلات كبيرة في الخسائر والأضرار المترتبة على هذه الأعاصير، فضلاً عن قضايا التكيف.

وقال «نتطلع إلى رؤية المزيد من التمويل الخاص بالتكيف مع التغير المناخي والانتهاء من صندوق الخسائر والأضرار. فلدينا في فانواتو هدف يتمثل في الوصول إلى 100% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك، بمساعدة دول مثل الإمارات، وهذه بعض الإجراءات التي جئنا إلى هنا للتحدث عنها لمحاولة معرفة ما إذا كان يمكننا الحصول على التمويل لهذا الغرض».

وأوضح أن فانواتو، من أفقر البلدان النامية، ومن ثم تكاليف التعامل مع تغير المناخ أكثر بكثير، مما يمكنها تحمله في ميزانيتها إذ يجب أن تتعامل الميزانية الوطنية مع الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية وقال «لذا نحن بحاجة إلى التمويل الذي تم التعهد به جزءاً من اتفاقية باريس. والمؤتمر الحالي يأتي بعد الانتهاء من التقييم العالمي، ومن ثم يحل ونحن على دراية ومعرفة بمدى تراجعنا ونعرف الإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها. ودولة الإمارات تبذل جهودها في مواجهة التغير المناخي».

وقال في ختام تصريحاته «نأمل بشدة بأن يكون هذا هو المكان الذي نرى فيه نتيجة التقييم العالمي، والاتجاهات اللازمة التي يجب اتخاذها لمواصلة المضي قدماً نحو الأمام. دائماً نريد من مؤتمرات الأطراف أن تتخذ إجراءات ونثق في أن هذا المؤتمر سيكون مختلفاً».