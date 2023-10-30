شكرا لقرائتكم خبر عن توترات الشرق الأوسط تهوي بالتوقعات المالية للشركات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، أن بعض من أشهر الشركات في العالم صارت ترى أن الحرب التي يشنها الإحتلال تؤثر بالفعل على عملياتها، حيث تلقي الحرب بظلالها على أرباح وتوقعات تلك الشركات، وتهدد استمرارها في بعض الدول.

الحرب تغير التوقعات المالية

بدأت الشركات التي لها أعمال تجارية أو لديها عمليات في المنطقة ترى أن الحرب تعمل على تغيير توقعاتها المالية حيث تؤثر الاضطرابات على كل شيء بدءًا من دولارات الإعلانات إلى السياحة إلى سلاسل التوريد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه قلق زعماء العالم من اشتداد الصراع، مع رفض الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

تغييرات السفر

قالت شركة "يونايتيد آيرلاينز" إن أداء الربع الرابع قد يختلف اعتمادًا على طول فترة تعليق الرحلات الجوية في تل أبيب وجاء نطاقها المحدث للأرباح المعدلة للسهم أقل من توقعات المحللين.

تعد يونايتد واحدة من عدة شركات طيران أمريكية بما في ذلك خطوط "دلتا" الجوية و"أمريكان آيرلاينز" التي سارعت إلى تغيير الجداول الزمنية مع تطور الصراع.

مسار لا يمكن التنبؤ به

أعلنت بعض الشركات أن الحرب ستؤثر على ربع إيراداتها.

بينما قالت شركة "سناب شات" إنه سيكون من ”غير الحكمة” تقديم إرشادات رسمية بشأن ما يمكن توقعه للربع الحالي ”بسبب طبيعة الحرب التي لا يمكن التنبؤ بها”.

وقالت سوزان لي رئيسة الشؤون المالية في "ميتا" إن الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام شهدت انخفاضًا في الإنفاق الإعلاني حتى الآن في هذا الربع بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

شركات الأسلحة

وقال تقرير سي إن بي سي، أن الشركات المتخصصة في مجال الدفاع في أمريكا في حالة تأهب، حيث تعمل على زيادة الإنتاج إلى ما يصل إلى 100000 وحدة شهريًا من الأسلحة ارتفاعًا من 14000 وحدة لتغطية حرب أوكرانيا ودعم المحتل.

قالت منصة أكسيوس الأمريكية أن الحرب على غزة تمثل خطرا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يركز على التكنولوجيا والذي أصبح نقطة جذب للاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة .

منذ السابع من أكتوبر انخفضت قيمة العملة الإسرائيلية الشيكل بشكل حاد بسبب تدفقات رأس المال إلى الخارج. ويقوم بنكها المركزي الآن بضخ مليارات الدولارات في أسواق العملات لمنع المزيد من الانهيار.

فيتش وموديز

وتضع وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وموديز السندات الحكومية للإحتلال تحت المراقبة تحسبا لتخفيض التصنيف الائتماني.

خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.3% من 3%، بينما رفع توقعاته للديون والعجز بسبب الإنفاق العسكري والنفقات لدعم الاقتصاد على نطاق أوسع .

حتى قبل الحرب، فإن أشهر الاحتجاجات الحاشدة ضد الإصلاح القضائي لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو - التي ينظر إليها النقاد على أنها استيلاء على السلطة - "تسببت في خروج الأموال".

أوقات الحرب

وفي أوقات الحرب، يميل الطلب إلى التراجع في قطاعات مثل البناء والزراعة والسياحة، في حين تتعطل العمليات التجارية عندما يتم استدعاء الجنود للخدمة العسكرية.

ماذا يقول المحللون

قال محللون في وكالة موديز: "لقد تعافى اقتصاد (الإحتلال) بسرعة نسبية من حلقات الحرب السابقة ويستفيد من قطاع التكنولوجيا باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، ومع ذلك فإن هذه الحرب أكثر خطورة من حلقات العنف الماضية ونتيجة لذلك هناك خطر بخروج الاستثمارات وفقدان الثقة، الأمر الذي من شأنه أن يقوض التوقعات الاقتصادية للإحتلال".