شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: بدء التشغيل التجاري للمرحلة الثانية من محطة سدير للطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أكوا باور عن استلامها من الشركة السعودية لشراء الطاقة، أمس، شهادة التشغيل التجاري للمرحلة الثانية من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المرحلة الثانية شملت إضافة 25% للمرحلة الأولى التي أعلن بدء التشغيل التجاري لها الشهر الماضي بتاريخ 28سبتمبر2023 ليصبح مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري هو 1125 ميجاوات من الطاقة الإجمالية لللمشروع والتي ستصل لـ 1500 ميجاوات عند اكتمالها.

وتملك أكوا باور حصة قدرها 35% من شركة سدير الأولى للطاقة المتجددة.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي للعمليات التشغلية بدء من الربع الرابع من العام 2023.