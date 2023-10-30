الاقتصاد

انخفاض أرباح «الأسمنت العربية» 49.7% إلى 29.7 مليون ريال بالربع الثالث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة الأسمنت العربية صافي ربح يقدر بنحو 29.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، بانخفاض 49.7%، مقارنة بـ 59 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض قيمة المبيعات بسبب انخفاض متوسط سعر البيع على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات.

وقالت الشركة: إن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث، مقارنة بالربع السابق، بصفة رئيسية يعود إلى: ارتفاع كمية و قيمة المبيعات و ذلك على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة (9 أشهر)، بصفة رئيسية إلى: انخفاض كمية و قيمة المبيعات للشركة الأم بسبب تراجع الطلب في السوق المحلي بالإضافة إلى انخفاض مبيعات التصدير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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