شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الأسمنت العربية» 49.7% إلى 29.7 مليون ريال بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الأسمنت العربية صافي ربح يقدر بنحو 29.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، بانخفاض 49.7%، مقارنة بـ 59 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض قيمة المبيعات بسبب انخفاض متوسط سعر البيع على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات.

وقالت الشركة: إن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث، مقارنة بالربع السابق، بصفة رئيسية يعود إلى: ارتفاع كمية و قيمة المبيعات و ذلك على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة (9 أشهر)، بصفة رئيسية إلى: انخفاض كمية و قيمة المبيعات للشركة الأم بسبب تراجع الطلب في السوق المحلي بالإضافة إلى انخفاض مبيعات التصدير.