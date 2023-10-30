شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سدافكو» إلى 112.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 112.8 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 86.121 مليون ريال، بارتفاع قدره 31%.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: نمو المبيعات بنسبة 11.4% نتيجة لإعادة إطلاق العلامة التجارية السعودية، والحملة التسويقية لآيس كريم الساندوتش، وأنشطة العودة إلى المدرسة.

مبيعات جديدة

أضافت أن من ضمن الأسباب: فتح طرق مبيعات جديدة؛ الكفاءة في طريقة التوزيع الى السوق؛ وإدخال أصناف جديدة للايس كريم والنمو المستمر في ابتكارات الآيس كريم.

وأدت هذه المبادرات إلى زيادة المبيعات في جميع الفئات، مثل الحليب (8%) والآيس كريم (22%) ومعجون الطماطم (10%) وإطلاق الحليب (البريستا ) المخصص للقهوة.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: تحقيق هامش ربح صحي بنسبة 41.0% مقابل 33.8% في العام الماضي نتيجة لانخفاض تكلفة المواد الخام وزيادة التركيز على بيع المنتجات ذات هامش ربح أعلى، والمبيعات للقنوات ذات ربحبة اعلى وكفاءة الإنتاج في المصانع.

ومن ضمن الأسباب ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع كنسبة مئوية من المبيعات (15.0% مقابل 12.4% العام الماضي) بسبب ارتفاع الإنفاق على الأنشطة الإعلانية والتسويقية لتعزيز نمو المبيعات، وظلت المصاريف العمومية والإدارية عند نفس المستوى من العام الماضي (4.2%) كنسبة من المبيعات، فيما ارتفع إيراد التمويل بمقدار 6.6 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي كنتيجة لارتفاع معدلات الفائدة على الودائع.

وارتفع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 3.4 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع الوعاء الزكوي. في العام الماضي، كانت الرسوم أقل بسبب التأثير الإيجابي للضريبة المؤجلة على حساب خيار البيع.

(سدافكو بولندا/ مجموعة مليكوما)

انخفضت مبيعات وربحية سدافكو بولندا والشركات التابعة لها مقارنة بالأرباح القياسية في العام الماضي، وذلك بسبب الانخفاض العالمي في أسعار بودرة الحليب زبدة الحليب، والمصروفات غير التشغيلية، على سبيل المثال، انخفاض قيمة الشهرة.