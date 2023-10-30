شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سابك للمغذيات» إلى 1.04 مليار ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من 2023 بنحو 1.049 مليار ريال، منخفضا بنسبة 55%، مقارنة بـ 2.331 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق تعود إلى: انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 43%.

وأضافت أن ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة بنسبة 6% حد من أثر هذا الإنخفاض.

ووفقا للشركة تعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 5%.

وبحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 46%.