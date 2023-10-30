شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي»: اتفاقية مع «نوبكو» و«سانوفي» لتوطين صناعة الإنسولين في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة الحمادي القابضة إن شركة سدير للأدوية والتي تمتلك فيها شركة الحمادي القابضة نسبة 35% ، وقعت اتفاقية أمس ع كل من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) وشركة سانوفي وذلك لتوطين صناعة الأنسولين في المملكة العربية السعودية.

وأضافت الشركة، أن الهدف من الاتفاقية: إنشاء مصنع متخصص في السعودية لتصنيع وتعبئة الأنسولين، فيما تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية تخفيف العبء المترتب على استيراد الأدوية، وزيادة إمكانية الوصول إلى أنسولين عالي الجودة لمرضى السكري، وتسهم في جعل المملكة مركزاَ إقليمياً لتصنيع الأدوية البيولوجية بما يتوافق مع رؤية 2030.

وبحسبالشركة فإن من المتوقع ظهور الأثر المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2024م.