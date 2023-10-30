شكرا لقرائتكم خبر عن «إس تي سي»: توزيع 1.99 مليار ريال أرباحا نقدية عن الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة 1.993 مليار ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ذلك يأتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021م. إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30-8-2022م.
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وأضافت إن الشركة أن حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%، بينما تبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4.984 مليون سهم.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 21-4-1445هـ الموافق 05-11-2023م، والمقيدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.