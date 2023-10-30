مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي تتجاوز حاجز الـ 3 ملايين ريال في الليلة الـ 18

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تجاوزت مبيعات مزادِ نادي الصقور السعودي حاجزَ ثلاثةِ ملايين ِ ريال في الليلة الـ 18 من ليالي المزاد الذي ينظمه النادي في مقرّه في ملهم، وسط حضور ٍ وإقبال ٍ كبيرين من هواةِ الطرح والصقارين في المملكةِ والمنطقة.

وعُرضت أربعة صقور على منصةِ المزاد، وتم بيعُها بمبلغ ِ 385 ألفَ ريال، ليصلَ إجماليُ المبيعات إلى ثلاثةِ ملايين و232 ألفَ ريال, كما يهدف المزادُ إلى دعم ِ الاستثمار ِ في مجال ِ الصقور.