شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجموعة stc تحقق أعلى إيرادات بـ 154.6 مليار ريال وتوزّع 0.40 ريالا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، محققة ارتفاعًا في الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 9.10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 54,612 مليون ريال.

وأوضحت stc أن إجمالي الربح خلال فترة التسعة أشهر ارتفع بنسبة 1.80% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 28,875 مليون ريال، فيما انخفض الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال فترة التسعة أشهر بنسبة (2.35%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 19,116 مليون ريال، فيما ارتفع صافي الربح خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 17.08% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 11,021 مليون ريال.

وبيّنت أنه تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات التي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، وتم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021م، إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح الذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة، ستقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1,993.80 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2023م، أي ما يعادل 0.40 ريال للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 15,493,743 سهمًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد ٢١ / ٤ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م والمقيدين في سجل مساهمي STC لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع يوم الخميس ٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣م.

وتعليقًا على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان بن محمد الوتيد: “إن نتائج وأداء المجموعة لفترتي الثلاث أشهر وتسعة أشهر كانت –ولله الحمد– ممتازة ومتوافقة مع توقعاتنا وتعكس التزام المجموعة بتنفيذ إستراتيجيتها “تجرأ 2.0” وخططها التشغيلية والمالية”، مبيناً أن خلال الربع الثالث من هذا العام، استحوذت مجموعة stc على حصة 9.9% في مجموعة Telefónica بقيمة 8.5 مليارات ريال، وتعد Telefónica واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم وتتمتع بحصة سوقية في كل من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى البرازيل، ويهدف هذا الاستثمار إلى توطيد العلاقة الإستراتيجية والتعاون بين الشركتين، والاستفادة من الفرص المتاحة.

وتماشيًا مع إستراتيجية الشركة الطموحة للتوسع والنمو المستدام “تجرأ 2.0″، قامت المجموعة بالعديد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل المملكة وخارجها، وكان آخرها صفقة استحواذ شركة الأبراج التابعة للمجموعة “توال” على أبراج شركة ” United Group ” في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، التي أعلنت مؤخرًا عن استكمال الاستحواذ والبدء بعملياتها بشكل رسمي.

واستمرارًا لدعم المجموعة للتحول الرقمي، فقد وقعت شركة “iot squared”، التابعة لمجموعة stc، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على كامل أسهم شركة “Machinestalk” التي تعد واحدة من أكبر الشركات السعودية المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء، ويعد هذا الاستحواذ امتدادًا لدور المجموعة الرائد في تبني تقنيات رقمية متطورة وقيادة التحول الرقمي في المنطقة، وسيسهم في مواكبة الطلب المتنامي على تقنيات إنترنت الأشياء والتوسع في تقديم خدمات ومنتجات شاملة في هذا السوق الواعد.

وامتدادًا لرؤية المجموعة وريادتها في المجال الرقمي في المملكة، فقد حققت الشركة التابعة للمجموعة، sirar by stc، المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الحادية عشرة عالمياً من بين أفضل 250 مزودًا لخدمات الأمن السيبراني ضمن قائمة “MSSP “Alert للعام 2023، التي تستند على البحث الموسع الذي أجرته مؤسسة “CyberRisk Alliance.” ومنذ إنشاء sirar by stc مطلع عام 2021، عملت الشركة على ترسيخ مكانتها من خلال منظومة شراكات وثيقة تجاوزت 100 شريك من مختلف القطاعات. ويعكس هذا الإنجاز قدرات وإمكانيات الشركة بتقديم خدمات سيبرانية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتحقيق التوسع والنمو في هذا المجال الهام والواعد.

ووقعت مجموعة stc مذكرة تفاهم واتفاقية مع مجموعة “روشن” المطور العقاري الرائد وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اشتملت مذكرة التفاهم والاتفاقية على بناء أبراج شبكة الجيل الخامس 5G وتقديم حلول المنازل والمدن الذكية، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء IoT، وتأتي اتفاقية الشراكة بين stc و “روشن” ضمن إستراتيجية المجموعة لبناء القدرات والبنية الرقمية المتطورة وتقديم أحدث الحلول الرقمية والخدمات المبتكرة في الخليج 365 والمشاريع جديدة في المملكة.

ويهدف تبني تقنيات وتطبيقات المدن الذكية في مشاريع “روشن” إلى تعزيز وإثراء جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الرامية إلى بناء مجتمع واقتصاد رقمي مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة.

وتسعى مجموعة stc إلى الاستمرارية في التطور والنجاح وقيادة المجال الرقمي والاتصالات من خلال الدخول في استثمارات وشراكات واتفاقيات محلية وإقليمية وعالمية في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتماشى مع محاور إستراتيجيتها “تجرأ 2.0″، كما تدعم المجموعة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال لعب دور عميق ومؤثر في التحول الرقمي ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، بل والذهاب أبعد لصناعة الأثر في منطقة الشرق الأوسط والعالم.