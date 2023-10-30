“أمانة الباحة” تطرح 6 فرص استثمارية بمدينة الباحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة-الباحة

الخليج 365_الباحة

طرحت أمانة منطقة الباحة، 6 فرص استثمارية في مواقع متعددة من مدينة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي ترفيهي بقرية بني سار على مساحة 22082 متراً مربعاً, وإنشاء وتشغيل وصيانة 4 أكشاك بغابة رغدان بمساحة إجمالية 83 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي ترفيهي بقرية الظفير على مساحة 1532.42 متراً مربعاً.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.