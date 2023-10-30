شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تواصل وتيرة الصعود خلال جلسة الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.25% إلى مستوى 3833.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.6% عند 9291.64 نقطة في منتصف جلسة، الاثنين.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» 3% إلى 6.51 درهم، و«دبي الإسلامي» 2% عند 5.33 درهم و«إعمار للتطوير» 2.7% إلى 6.03 درهم و«الإمارات دبي الوطني» 2.7% وصولاً إلى سعر 16.9 درهم.

وفي سوق أبوظبي، شهد سهم «الواحة كابيتال» سيولة قوية بنحو 70 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 12.35% إلى 1.91 درهم، بالتزامن مع إعلان الشركة تعيين «بي إتس إم» مزوّداً للسيولة لديها.

كما ارتفع سهم «الدار العقارية» 4.08 إلى مستوى 5.1 درهم، مع ارتفاع أرباح الشركة في الربع الثالث بنسبة 48% إلى 900 مليون درهم، كما ارتفعت أرباح الشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 41% لتصل إلى 3 مليارات درهم.

وارتفع سهم «ألفا ظبي» 0.97% عند مستوى 18.68 درهم، و«ملتيبلاي» 2.2% إلى 3.26 درهم.