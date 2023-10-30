شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنصاري للخدمات المالية» تطلق مركز إدارة النقد في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت «كاش ترانس»، الشركة التابعة لــ«الأنصاري للخدمات المالية»، أحدث مركز لإدارة النقد في دبي، بهدف توفير وصول سهل لحلول إدارة النقد المتكاملة، والتي تتضمن استيراد وتصدير العملات الورقية دولياً، بالإضافة لخدمات نقل الأموال والمقتنيات الثمينة محلياً وفرزها وحفظها وإيداعها للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة.

ويتميّز المركز بموقعٍ استراتيجيّ في منطقة دبي كوميرسيتي وعلى مقربة من مطار دبي الدولي، حيث يوفّر لعملائها من المؤسسات والشركات وصولاً سهلاً لأفضل خدمات إدارة النقد، إذ حرصت الشركة على تجهيزه بالكامل للتعامل مع النقود والمقتنيات القيّمة وحفظها بشكل آمن. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية النمو لــِ «الأنصاري للخدمات المالية»، والتي تهدف إلى توسيع محفظة خدماتها وتعزيز رضا العملاء على المستوى المؤسسي.

خدمات

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يعكس افتتاح مركز إدارة النقد في دبي التزامنا الراسخ بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، ونحن على أتمّ الاستعداد لتلبية متطلبات تحصيل وتوصيل وإدارة النقد للمؤسسات والهيئات في جميع أنحاء دولة الإمارات. كما نؤكّد حرصنا على التميّز، بما يضمن بيانات فعليّة وفورية تسمح للعملاء بتتبع ومراقبة حساباتهم والوصول إليها بسرعة وسهولة، تعزيزاً للثقة والمصداقية بيننا. كما نؤكد التزامنا برفع معايير الصناعة للشاحنات المصفّحة، وذلك لتلبية احتياجات عملائنا وتقديم خدمات تتجاوز توقّعاتهم بصورة مستمرّة».