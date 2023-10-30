شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإبقاء «الفيدرالي الأمريكي» على أسعار الفائدة دون تغيير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين خلال الأيام المقبلة، على الرغم من أن مؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي لا يزال أعلى بكثير من المعدل المستهدف البالغ 2%، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

التضخم المرتفع

وفي أواخر الشهر الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن :"التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية" وهو الأمر الذي يؤثر على التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، لكن على الأرجح في اجتماع مجلس الاحتياطي المقبل خلال أيام. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة منذ العام الماضي في أسرع وتيرة تشديد منذ أوائل الثمانينيات.

أسعار فائدة أعلى

ومع ذلك، فإن الإجماع بين الاقتصاديين ومحافظي البنوك المركزية هو أن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول. وبالنسبة للمستهلكين فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك أي راحة من تكاليف الاقتراض المرتفعة.

معدلات الإقراض والإدخار

قال محللون إن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية الذي يحدده البنك المركزي الأمريكي هو سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك وتقرض به بعضها البعض لليلة واحدة. وعلى الرغم من أن هذا ليس هو المعدل الذي يدفعه المستهلكون، إلا أن تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تؤثر على معدلات الاقتراض والادخار كل يوم.

أسعار بطاقات الائتمان أعلى 20%

تأتي معظم بطاقات الائتمان بمعدل فائدة متغير ولها علاقة مباشرة بالسعر القياسي الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.

بعد الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، أصبح متوسط سعر بطاقة الائتمان الآن أكثر من 20% في أعلى مستوى على الإطلاق.

حتى بدون رفع سعر الفائدة، قد يستمر معدل الفائدة السنوية في الارتفاع، وفقًا لمات شولز كبير محللي الائتمان في شركة "ليندينج تري".

قال شولز "الحقيقة أن أسعار بطاقات الائتمان اليوم هي الأعلى منذ عقود ومن المؤكد أنها ستستمر في الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة".

معدلات الرهن العقاري تصل إلى 8%

ورغم أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً و30 عاماً ثابتة ومرتبطة بعوائد سندات الخزانة والاقتصاد، فإن أي شخص يتسوق لشراء منزل جديد يخسر قدراً كبيراً من القوة الشرائية، وهو ما يرجع جزئياً إلى التضخم وتحركات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويصل متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى 8٪، وهو أعلى معدل منذ 23 عامًا.

قال سام خاطر كبير الاقتصاديين في "فريدي ماك" :"ارتفعت أسعار الفائدة نقطتين مئويتين كاملتين في عام 2023 وحده وتباطأ نشاط الشراء إلى حد التوقف التام، ولا تزال القدرة على تحمل التكاليف تشكل عقبة كبيرة بالنسبة للكثيرين والطريقة الوحيدة لمعالجته هي بخفض الأسعار".

قروض السيارات

على الرغم من أن قروض السيارات ثابتة، إلا أن المدفوعات تتزايد لأن أسعار السيارات ترتفع جنبًا إلى جنب مع أسعار الفائدة على القروض الجديدة مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين.

ويبلغ متوسط سعر الفائدة على قرض السيارة الجديدة لمدة خمس سنوات الآن 7.62%، وهو الأعلى منذ 16 عامًا.