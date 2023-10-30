شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينة المعرفة»: اتفاقية مع «جي آي بي كابيتال» لإطلاق صندوق استثمار عقاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية اتفاقية إطارية من قِبَل الشركة وشركتها التابعة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة مع شركة جي آي بي كابيتال بتاريخ 29 أكتوبر 2023م تهدف لتأسيس صندوق استثماري عقاري لتطوير المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي ومن ثم إدارة الصندوق المستهدف فور استكمال الخطوات المطلوبة والحصول على موافقات الجهات المختصة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي المستهدف تطويرها من خلال الصندوق الاستثماري العقاري تضم وجهة متعددة الاستخدامات تشمل أقسام الضيافة والسكن والتسوق والترفيه والثقافة.

5061 وحدة فندقية

أضافت أن المرحلة توفر (5,061) وحدة فندقية وحوالي (743) شقة سكنية، بالإضافة لمساحة أسواق ومحلات تأجيرية (24) ألف متر مربع، على مساحة أرض بحوالي (140) ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية لكامل هذه المرحلة يتوقع أن تصل لحوالي (3.5) مليار ريال.

ويقع مشروع جادة العالم الإسلامي في المنطقة الغربية المقابلة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة على امتداد طريق الأمير نايف بن عبد العزيز (الجامعات سابقاً) وذلك على مساحة أرض حوالي 900 ألف متر مربع.

قطار الحرمين

ويستفيد المشروع من الربط بمحطة قطار الحرمين السريع من خلال مشروع بوابة المدينة ومحطة النقل المملوكة للشركة والملاصق للمحطة ليدعم بذلك مفهوم التطوير القائم على محطات النقل، كما يستفيد المشروع من حركة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي الشريف وسهولة الوصول والحركة من وإلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي والحرم المكي الشريف.

ويوفر المشروع خدمات السكن والضيافة بما يشتمل عليه من وحدات فندقية ضمن فنادق بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي (14) ألف غرفة فندقية وحوالي (7,500) شقة سكنية لكامل مراحل المشروع مع خدمات التسوق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والعناصر التكميلية المرتبطة بهذه المكونات بما يتماشى مع توجهات وزارة السياحة لتعزيز الخدمات المكملة لقطاع الضيافة.

وأوضحت أن الخدمات، مدعومة كذلك بمرافق تتمثل في مركز لاستقبال وخدمة الزوار وساحة ثقافية واجتماعية، وأسواق تجارية متنوعة، مع ممرات مشاة وساحات خضراء تربط جميع أجزاء الموقع وأماكن مخصصة للعب الأطفال، كما تربط المشروع وسائل نقل متنوعة وصديقة للبيئة، حيث يجري التفاهم مع عدد من مزودي هذه الخدمات بما في ذلك مشغلي الفنادق.

خدمة ضيوف الرحمن

ويدعم المشروع بما يضمه من مكونات تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الشركة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن للعمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بشكل عام وتحقيق أهداف البرنامج بشكل خاص التي تركز على تسهيل استضافة المزيد من زوار بيت الله الحرام وتسهيل الوصول إلى الحرمين وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة للموائمة مع أهداف أمارة المدينة المنورة ووزارة السياحة ووزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة.

وتمت مراعاة وجود الساحات المفتوحة والمساحات الخضراء وممرات المشاة وأنفاق تحت الأرض لحركة العربات والأتوبيسات في تصاميم المشروع استجابة لمتطلبات التصميم العصري الحديث "أنسنة المدن" والنسق والتوجه العمراني الجديد للمدينة المنورة.

ونظراً لوجود مصلحة غير مباشرة بالاتفاقية لرئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية أمين شاكر بموجب صلة قرابة -حيث يشغل شقيقه أسامة شاكر منصب الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال- فسيتم التعامل معها على ضوء مقتضيات الأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك العرض على أقرب جمعية عامة للمساهمين، علماً بأن شركة جي آي بي كابيتال مملوكة بالكامل لبنك الخليج الدولي.