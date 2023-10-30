شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اتجه إيلون ماسك لدعم غزة من خلال «سبيس إكس» وبرنامج «ستارلينك»؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال إيلون ماسك إن شركته ستحاول مساعدة منظمات الإغاثة الدولية في غزة على التواصل مع محطات إنترنت ستارلينك بعد موجة مكثفة من الغارات الجوية التي أدت إلى قطع جميع اتصالات الإنترنت والاتصالات الخلوية تقريبًا في القطاع، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول العالم، وفق ما ذكرت صحيفتي "ذا وول ستريت جورنال" و"بيزنس إينسايدر" الأمريكيتين.

دعم ماسك

وكتب ماسك على موقع إكس المنصة الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم تويتر: "ستدعم شركة سبيس إكس روابط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا".

لكن تواصل إيلون ماسك مع رونين بار رئيس الشاباك، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وخلال محادثتهما، أكد ماسك دعمه لإسرائيل وأكد أن الاتصال سيكون "لأغراض إنسانية فقط"، وفق لصحيفة دي تي نيكست.

تأثير غير فوري

ومن غير المرجح أن يكون لهذا العرض أي تأثير فوري داخل غزة، حيث سيحتاج المستخدمون إلى أطباق وأدوات ستارلينك العاملة للاتصال بشبكة الأقمار الصناعية الخاصة بها.

وقد عادت بعض خدمات الإنترنت المحدودة في غزة بحلول يوم الأحد، وفقًا لمشغلي الشبكة المحلية ومراقبين خارجيين.

وقال ماسك إنه لم تحاول أي محطات من غزة الاتصال بأقمار سبيس إكس الصناعية، وأنه ليس من الواضح من لديه سلطة الروابط الأرضية داخل غزة.

وذكرت وسائل إعلام بما في ذلك صحيفة الجارديان البريطانية أن العديد من الصحفيين وعمال الإغاثة في قطاع غزة انقطعت عنهم أيضًا الاتصالات .

رد فعل الاحتلال

في هذه الأجواء البالغة الصعوبة، رد الاحتلال على خطوة ماسك بالوعيد والانتقام، حيث رد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، لاحقًا على منشور ماسك على إكس قائلاً إن الاحتلال سيحارب جهود الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX لتقديم دعم عبر ستار لينك Starlink إلى غزة، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

وقال كارهي في المنشور : "إسرائيل ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها لمحاربة هذا" .

دعوة الكونجرس

وفي منشور على موقع إكس، انتقدت عضو الكونجرس الديمقراطية ألكساندريا أوكازيو كورتيز فقدان الاتصالات والوصول إلى الإنترنت في غزة ووصفت ذلك بأنه "غير مقبول".

وردًا على تعليقها، قال ماسك: "ستدعم ستارلينك الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة".

سابقة أوكرانيا

أثار دور اتصال ستار لينك في حرب أوكرانيا جدلاً حول الدعم الذي قدمه ماسك في الصراع وهو متهم بإغلاق شبكة ستارلينك في شبه جزيرة القرم خلال هجوم أوكراني على أسطول بحري روسي العام الماضي.وقال مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لراديو بي بي سي 4 السبت إنه "في العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش البريطاني والجيش الأمريكي، غالبا ما يكون السلوك المعتاد هو تعطيل اتصالات العدو".

ومع ذلك، قال إنه ينتظر "إحاطة كاملة" من الجيش الإسرائيلي لتحديد سبب انقطاع الاتصالات، بحسب بي بي سي. وحتى الآن عادت الاتصالات بشكل جزئي لغزة وقد يذهب دعم ماسك لغزة قدما خلال الفترة المقبلة وليس مباشرة.