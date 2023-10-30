شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تصعد في بداية تداولات الأسبوع بدعم الرعاية الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الاثنين مدعومة بأسهم الرعاية الصحية مع تراجع عوائد السندات بينما يقيم المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم. وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بعد تراجعه بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوعين الماضيين.

وانخفضت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع اعتقاد المستثمرين بأن الأسواق متأثرة على نطاق واسع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة أعلى لمدة أطول. وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر تشرين الأول لم يتغير عن الشهر الماضي عند 3.5 بالمئة.

وصعد قطاع الرعاية الصحية 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 2.5 بالمئة لسهم نوفو نورديسك.

وقفز سهم سيمنس للطاقة تسعة بالمئة مع استمرار المحادثات خلال بداية الأسبوع الجاري مع برلين بشأن ضمانات بنحو 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) تتعلق بمشاريع.

وصعد سهم داسو سيستم ثلاثة بالمئة بعد أن قام جيه.بي مورجان برفع توصيته لشركة البرمجيات الفرنسية إلى «زيادة الوزن» من «تقليل الوزن» في المحافظ الاستثمارية.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي 1.2 بالمئة بعد الإعلان عن عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار وزيادة الأرباح لأكثر من المثلين في الربع الثالث. (رويترز)