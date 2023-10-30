شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بي واي دي» الفصلية تقفز 82% إلى 1.42 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة «بي واي دي» الصينية المحدودة، الاثنين، أرباحاً قياسية للربع الثالث، وهي أعلى نسبة على الإطلاق لأي ربع سنة، حيث حافظت شركة السيارات الكهربائية العملاقة على ريادتها في السوق المحلية، على الرغم من ضعف الطلب وزيادة المنافسة.

وقالت الشركة في إفصاح للسوق: «إن صافي الربح للربع الثالث وصل إلى 10.41 مليار يوان (1.42 مليار دولار)، بزيادة 82.2% عن العام السابق، مع زيادة الإيرادات بنسبة 38.5% إلى 162.2 مليار يوان (22.17 مليار دولار)». وقد أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن صافي أرباح الربع الثالث قد يتضاعف. وكانت هذه زيادة أقل من الربع الثاني، عندما ارتفعت الأرباح بنسبة 145%. وكانت أرباح الربع الثالث ضمن نطاق توقعاتها الذي يتراوح بين 9.55 مليار يوان و11.55 مليار يوان. (رويترز)