شكرا لقرائتكم خبر عن بمحرك 10 أسطوانات.. أول «لامبورغيني» دفع رباعي رياضية تصل الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «لامبورغيني أبوظبي ودبي» عن إطلاق السيارة الرياضية المرتقبة عالية الأداء الأولى من نوعها «هوراكان ستيراتو» التي تُلائم جميع التضاريس في دولة الإمارات.

وترتقي «هوراكان ستيراتو»، التي تم إطلاقها في صالة عرض «لامبورغيني» في دبي، بمعايير الأداء والرفاهية والأناقة، متجاوزة حدود التميز الهندسي، لتعكس مزيجاً سلساً بين التصميم المتطور والقوة الاستثنائية لتوفير تجربة قيادة استثنائية. وصُمّمت هذه السيارة لضمان تجربة قيادة ممتعة على كافة المسارات كالأسفلت أو الأسطح غير المعبّدة أو الترابية، لتضع بذلك مفهوماً جديداً للسيارات الرياضية ولتؤكّد على المبادئ التوجيهية للعلامة التجارية، ألا وهي الجرأة والأصالة والأداء غير المتوقع.

وقال راكان تركي، الرئيس التنفيذي لشركة «لامبورغيني أبوظبي ودبي»: «ترسي ستيراتو معايير جديدة لقوة الأداء و التصميم. وتجسد التزامنا بالابتكار والجودة التي لا تُضاهى وتمثّل سعينا للارتقاء بالسيارات الرياضية إلى آفاق جديدة. ويُعدّ الكشف عن هذه السيارة الرياضية الاستثنائية خير دليل على طموحنا لفتح آفاق جديدة في صناعة السيارات. وصُممت هذه السيارة الرياضية الفائقة لتُلائم جميع التضاريس ولتُقدّم أداءً استثنائياً في ظروف الطرق الأسفلتية والطرق الوعرة، حيث نواصل جهودنا لوضع تعريف جديد لما يُمكن تحقيقه في عالم السيارات وخطف أنظار عشاق السيارات. وتتخطّى هذه السيارة حدود المألوف، لتمثل فجر حقبة جديدة من متعة القيادة على جميع التضاريس وتلخص المبادئ الأساسية لعلامتنا التجارية المتمثّلة في التميز والأصالة».

ديناميكيات قيادة محسّنة

وتوفر «هوراكان ستيراتو» ديناميكيات قيادة محسّنة للتحكم المثالي في جميع البيئات والطرق، بما فيها الطرق السريعة والطرق الترابية. ومقارنة بطراز «هوراكان إيفو»، فإن سيارة «ستيراتو» تأتي مع نسخة محدثة من نظام ديناميكيات المركبات المتكاملة من لامبورغيني، والتي تقدم مجموعة من وضعيات القيادة، وهي: «سترادا» و«سبورت»، بالإضافة إلى طرح وضعية قيادة جديدة تُعرف باسم «رالي»، والتي تتناسب مع الأسطح الناعمة، كالطرق الرطبة.

وتكشف النظرة الأولى إلى سيارة «سيتراتو» عن روح المغامرة التي تُميّزها، حيث تم تصميمها بنظام تعليق يرفع السيارة بمقدار 44 ميلليمتر عن الأرض مقارنة بطراز «هوراكان إيفو»، فضلاً عن زيادة عرض المسار الأمامي بأكثر من 30 ميلليمتر والخلفي بأكثر من 34 ميلليمتر. وبالإضافة إلى دورها في حماية هيكل السيارة، فإن واقي الجزء السفلي الأمامي المصنوع من الألومنيوم، والعتبات المعززة والناشر الخلفي وأقواس العجلات القوية تؤكد مجتمعةً على قوة أداء السيارة. كما يتميز الطراز الجديد بتغيير موقع مدخل الهواء إلى الجزء الخلفي من غطاء المحرك، ما يعزز المظهر الرياضي للسيارة ويؤدي دوراً جوهرياً في تزويد المحرك بالهواء النظيف عند القيادة على الطرق المتربة.

مواصفات الأداء

تأتي لامبورغيني هوراكان ستيراتو بمحرك من 10 اسطوانات بسعة 5.2 لتر ويولد قوة 610 حصان و560 نيوتن/ متر من عزم الدوران (6500 دورة في الدقيقة). وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي إلكتروني مزدوج القابض من 7 سرعات، ويتم إرسال القوة الناتجة إلى العجلات الأربعة مع ترس تفاضلي ميكانيكي خلفي ذاتي القفل. وصُممت السيارة لتقديم أفضل أداء على التضاريس الرملية وغير المعبدة الصعبة، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة (أي نحو 60 ميلاً في الساعة) في 3.4 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 260 كيلومتر/ساعة (أي نحو 160 ميلاً في الساعة).

وتتيح «هوراكان ستيراتو» الجديدة كلياً إمكانيات غير محدودة تقريباً لتخصيص مظهر السيارة. ويُقدّم برنامج «لامبورغيني أد بيرسونام» للعملاء إمكانية الاختيار بين 400 لون خارجي وأكثر من 60 لون لتصميمات الجلد والتنجيد بمادة الكانترا.