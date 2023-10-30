شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «إيفرغراند» الصينية يهوي 20% وسط مخاوف من التصفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت أسهم شركة العقارات الصينية «إيفرغراند» إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.8 سنت هونج كونج (2.4 سنتًا أمريكيًا) بعد أن أخر قاض في هونج كونج جلسة المحكمة لمعالجة التماس التصفية.

وانخفضت أسهم «إيفرغراند» بأكثر من 20% من إغلاق يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في وقت مبكر الاثنين، قبل أن تتعافى قليلاً إلى 22.2 سنت هونج كونج.

وذكرت «رويترز» أن القاضية ليندا تشان من المحكمة العليا في هونج كونج أجلت جلسة الاستماع من 30 أكتوبر إلى 4 ديسمبر، والتي ستكون الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن أمر التصفية.

وقالت: «إن إيفرغراند يجب أن تتقدم بمقترح إعادة هيكلة منقح قبل ذلك التاريخ، وإلا فمن المرجح أن يتم إنهاء الشركة».

وفي يونيو 2022، قدمت شركة «Top shine»، المستثمر في وحدة إيفرغراند وهي «Fangchebao»، التماسًا لتصفية الشركة العقارية، وفقًا لإيداعات المحكمة العليا في هونغ كونغ، ولكن في ضوء إعادة هيكلة «إيفرغراند»، تم تعليق الالتماس.

أحدث ضربة

يعد هذا التطور الجديد بمثابة أحدث ضربة للشركة التي كانت في وقت ما أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات.

وفي أواخر سبتمبر، كشفت «إيفرغراند» أن مديرها ورئيسها التنفيذي يخضعان للتحقيق بسبب جرائم مشتبه بها.

وقالت الشركة في بيان لبورصة هونغ كونغ: «إن هوي كا يان خضع لإجراءات إلزامية وفقاً للقانون، بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم غير قانونية».

وقبل ذلك، أخرت «إيفرغراند» أيضًا اجتماعًا لإعادة هيكلة الديون، وأعلنت أن مبيعات المجموعة انخفضت إلى أقل مما توقعته منذ إعلان إعادة هيكلة الديون في مارس/ آذار. (وكالات)