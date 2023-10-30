شكرا لقرائتكم خبر عن 6.7 مليار دولار مبيعات «ماكدونالدز» في 3 أشهر بزيادة 14% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة ماكدونالدز، الاثنين، عن أرباح وإيرادات ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، حيث عزز ارتفاع الأسعار مبيعاتها في الولايات المتحدة. وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 2% في تداول ما قبل السوق.

وأعلنت الشركة العملاقة سريعة الربح عن صافي دخل في الربع الثالث بلغ 2.32 مليار دولار، أو 3.17 دولار للسهم الواحد، ارتفاعًا من 1.98 مليار دولار، أو 2.68 دولار للسهم الواحد، في العام السابق، وأعلى من التوقعات عند 3 دولارات. باستثناء الاستقطاعات، كسبت ماكدونالدز 3.19 دولارًا للسهم الواحد.

الإيرادات

وارتفعت إيرادات ماكدونالدز بنسبة 14% إلى 6.69 مليار دولار، مقابل 6.58 مليار دولار متوقعة. وارتفعت مبيعات المتاجر العالمية بنسبة 8.8% خلال هذا الربع، متجاوزة تقديرات «ستريت أكاونت» البالغة 7.8%.

وارتفعت مبيعات المتاجر نفسها في الولايات المتحدة بنسبة 8.1%، مدفوعة بالزيادات الاستراتيجية في الأسعار. ولم تكشف «ماكدونالدز» عن مدى ارتفاع أسعارها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونسبت السلسلة أيضًا الفضل إلى حملاتها التسويقية وطلباتها الرقمية وطلبات التسليم في نمو مبيعاتها.

وأعلن قسم الأسواق الدولية التابعة لشركة ماكدونالدز عن نمو في مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 8.3%، مدعوماً بالطلب القوي في المملكة المتحدة وألمانيا وكندا. وشهد قطاع الأسواق التنموية الدولية المرخصة للشركة، والذي يشمل الصين واليابان، نموًا في مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 10.5%.

وقال الرئيس التنفيذي كريس كيمبكزينسكي في بيان: «إن البيئة الاقتصادية الأوسع تتكشف بما يتماشى مع توقعات الشركة لهذا العام». (وكالات)