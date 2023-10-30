شكرا لقرائتكم خبر عن الممر الاقتصادي يضع السعودية والإمارات في قلب النظام العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يؤكد مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، على التحول في مراكز التجارة العالمية حيث من المقرر أن تقوم آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بتعزيز التجارة بحلول نهاية هذا العقد، وفق ما ذكرت منصة هيلينك شيبينج نيوز .

من المتوقع أن تشكل الصادرات المجمعة من هذه المناطق 44 % من التجارة العالمية بحلول عام 2030. وكانت هناك العديد من الاتفاقيات التجارية في السنوات الأخيرة بما في ذلك منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ومبادرة الحزام والطريق، مما ساهم في الممرات التجارية الناشئة ذات النمو المرتفع في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي تعد ومن المتوقع أن يتجاوز المتوسط العالمي بأربع نقاط مئوية.

ربط مصالح مليار ونصف شخص

يتمتع الممر الاقتصادي بالقدرة على خلق ثروة من الفرص لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية عبر المناطق، وسوف يربط مصالح 1.4 مليار شخص في الهند ومئات الملايين من المستهلكين في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، مما يمثل نموذجًا جديدًا في الاقتصاد والتعاون السياسي.

فرص السعودية والإمارات

ومع تبلور فكرة الممر وتقارب المصالح السياسية والاقتصادية، فإن التجارة البينية الإقليمية والخدمات الرقمية عبر الحدود ستتقارب أيضًا وهذا يمكن أن يخلق فرصًا غير مسبوقة للسعودية وللإمارات لدخول أسواق جديدة وزيادة تنويع نماذجهما الاقتصادية غير النفطية. وتعني هذه الخلفية أن المؤسسات المالية ستكتسب فرصًا لتطوير واستخدام منصات ومنتجات وخدمات مالية رقمية موحدة عبر الحدود. ومن خلال القيام بذلك، فإن لديهم القدرة على خلق نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية مثل زيادة الشمول المالي وتنمية التجارة البينية.

ستاندرد تشارترد

وتتمتع بنوك مثل ستاندرد تشارترد بالفعل بالقدرة على تحفيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي من خلال توسيع القدرة على الوصول إلى تمويلها التجاري وحلول التمويل المستدام.

وعندما يتم تحقيق ذلك بالكامل، يمكن لمناطق الممر الاقتصادي أن تستفيد أيضًا من الفرص الاقتصادية التي يخلقها تمويل التجارة.

نماذج الشراكة الاقتصادية المتعددة

لكي يحدث هذا، ستحتاج دول الممر إلى تقديم ما هو أكثر بكثير من مجرد البنية التحتية والتعاون. ومن المرجح أن يتم التوصل إلى مستوى من التقارب التجاري وهي العملية التي توفر فرصاً هائلة ولكنها تقدم أيضاً تنازلات. كما تتطلب اتفاقيات التجارة الحرة عادة معايير مشتركة من مواءمة التعريفات الجمركية ورقابة قضائية مركزية خارج الحدود الوطنية على الخلافات التجارية.

ممر تجاري شامل

إذا تمكن الممر من الظهور كممر تجاري شامل ومُحكم بقوة ومقبول سياسيًا، فيمكنه إحداث ثورة في سلاسل القيمة داخل الاقتصادات النامية، وتحفيز خلق فرص العمل وزيادة المرونة الاقتصادية. كما أن لديها القدرة على أن تكون بمثابة مكمل قوي لممرات التجارة القائمة الأخرى التي تلعب فيها السعودية دورًا مهمًا.

السعودية في مركز التجارة الدولية

على سبيل المثال، مع احتمالات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لأن تصبحا أعضاء في مجموعة البريكس - وهي كتلة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - أصبحت منطقة الخليج العربي الآن في مركز التجارة العالمية حيث تربط الاقتصادات الراسخة في الغرب بالعالم والجنوب العالمي.

ومن المنتظر أن تستفيد اقتصادات المنطقة من نطاق لا مثيل له من التعاون بين بلدان البريكس وإذا أتى بثماره فإن التعاون بين البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي سيكون مثمرًا كذلك.

إطلاق العنان لإمكانات النمو

يتمتع أكبر اقتصادين في العالم العربي بموقع استراتيجي بين الممرات التجارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ويمثلان البوابة الفعلية بين الشرق والغرب.

ونتيجة لذلك، تدخل دول مجلس التعاون الخليجي العربي حقبة من الفرص التاريخية للتجارة العالمية وتطوير البنية التحتية العابرة للقارات والتعاون الاقتصادي، ومع زيادة النفوذ الاقتصادي يأتي النمو الهائل في القوة السياسية لدول الكتلة.

توقعات 2030

ويظهر بحث اقتصادي أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ستدفع التجارة العالمية من 21 تريليون دولار إلى 32.6 تريليون دولار بحلول عام 2030. ويأتي هذا التوسع في القوة الاقتصادية والسياسية في أعقاب نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنسبة 8.7 في المائة و7.9 في المائة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على التوالي.