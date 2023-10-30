شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور على طاولة اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض بهجت أبو النصر: إن اللجنة الفنية للتعاون الجمركي تناقش على مدار يومين المشروع المقدم من الأمانة العامة للجامعة العربية حول البنود المرجعية لعمل اللجنة، ومهام نقاط اتصال اتفاقية التعاون الجمركي العربي، ومشروع الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام اتفاقية التعاون الجمركي العربي.

وبدأ اليوم في مقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية.

وأفاد أبو النصر، أن اتفاقية التعاون الجمركي العربي تشجع الدول الأطراف على اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة، والتعاون الفني في العمل الجمركي وبخاصة مجالات التدريب المتبادل، وتبادل المعلومات والخبرة في استخدام الأجهزة الفنية، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والدراسات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين الجمركية.

ونوه أبو النصر بأن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 3 أغسطس 2022، ووضع آلية تنفيذية لها.