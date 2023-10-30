شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.76% بتداولات تتجاوز 2.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تتجاوز 2.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 23493 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 28955 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 9991 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 4438 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 6687 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والعامة لاستصلاح الأراضي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والشرقية-إيسترن كومباني، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، ودلتا للطباعة والتغليف، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والعربية لاستصلاح الأراضي.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (إصدار) 10 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.75 مليون وثيقة بدلا من 2.740 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والنعيم القابضة للاستثمارات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 500 ألف سهم، 2132 سهم، 5.8 مليون سهم، 12.2 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 4.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات عدد 911 ألف سهم، 308.2 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 280 ألف سهم، 900 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 217.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة المجموعة المصرية العقارية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 822.2 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-الرواد عدد 14.8 ألف سهم.

وأعلنت شركة دلتا للطباعة والتغليف، شراء المساهم شركة الإنماء للاستثمار عدد 37.3 ألف سهم بسعر 38.47 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 9.82% إلى 10.485%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، مبيعات بلغت 9.7 مليار جنيه بزيادة 67.74%، وبلغت صافي الأرباح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 143.82%.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 225.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 56.64%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 38 مليون جنيه بنسبة نمو 61.36%.

في شأن آخر قالت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي للشركة إلى شركة قاسمة وشركة منقسمة، طبقًا للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير عام 2023، وبلغ صافي حقوق المساهمين 50.2 مليون دولار بين الشركة القاسمة باسم "كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية برأس مال مصدر قدره 32.9 مليون دولار موزع على عدد 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 7 سنت للسهم الواحد، وعلى أن يتم تجنيب مبلغ 64.4 ألف دولار في حساب الاحتياطيات، وشركة جيتكس للاستثمارات التجاري والصناعية برأس مال مصدر قدره 16.9 مليون دولار موزع على عدد 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 3.6 سنت للسهم الواحد، على أن يتم تجنيب مبلغ 246.85 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.