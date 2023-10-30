شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة قوية لمبادرة "ابدأ" بملتقى الصناعة بمركز المنارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المبادرة الوطنية "ابدأ" فى الملتقى والمعرض الدولى للصناعة برعاية وتشريف فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، والذي تنتهي فعاليته اليوم 30 اكتوبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقامت المبادرة الوطنية "ابدأ" بإستقبال رواد الملتقي من مختلف الصناعات وتبادل الآراء والمشكلات بالإضافة لعمل لقاءات ومناقشات خلال الأيام الثلاث للمساهمة في تقديم كل ما يلزم للمصنعين وتوطين الصناعة المصرية ورفع شعار صنع في مصر .

يذكر أن "ابدأ " والشركات المصنعة المصرية والعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية شاركت بشكلٍ فعال، حيث ضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف إتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، ويضم أيضا قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B.

ولعل من أبرز الصناعات المتميزة في دورة هذا العام 2023 هي: الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء والطاقة والطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت والحديد والمعادن .